Володимир Зеленський: починаємо готуватися до четвертого сезону "Вівальді"

Володимир Зеленський з військовими Третього армійського корпусу. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовими, які беруть участь в операції "Вівальді", та обговорив із ними подальші плани. За його словами, за три сезони Сили оборони зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

Про це Володимир Зеленський повідомив після зустрічі з військовими, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Зеленський обговорив четвертий сезон "Вівальді"

Президент зазначив, що під час зустрічі на пункті управління Третього армійського корпусу обговорили плани на четвертий сезон активних дій.

Окремо Зеленський зазначив, що за три сезони операції "Вівальді" Сили оборони України зірвали плани росіян прорвати тил Словʼянсько-Краматорської агломерації та стабілізували ситуацію на цій ділянці фронту.

За його словами, від початку наступу в межах операції під контроль України вдалося повернути 176 квадратних кілометрів території. Водночас росія втратила понад 5 тисяч убитими та пораненими, ще 250 окупантів поповнили обмінний фонд.

Читайте також:

Зеленський також поспілкувався з командирами підрозділів, які безпосередньо залучені до операції. Серед основних тем обговорили потреби військових, зокрема в артилерії, та грошове забезпечення.

У "Вівальді" використовують наземні роботизовані системи

Президент наголосив на розвитку наземних роботизованих систем, які можуть виконувати небезпечні завдання замість військових.

"Дуже перспективний напрям зараз – заміняти наших воїнів наземними роботизованими системами там, де це можливо. Під час "Вівальді" саме цей елемент дозволив багато реалізувати. Будемо масштабувати, щоб якомога частіше найнебезпечніші задачі на фронті замість воїна виконував дрон", — заявив Зеленський.

Він також зустрівся з військовими 21-го окремого полку безпілотних систем Kraken. За словами Зеленського, вони говорили про потреби полку, масштабування безпілотної складової війська, розвиток напряму наземних роботизованих комплексів та забезпечення екіпажів технікою.

Зеленський нагородив військових

Президент вручив державні нагороди військовим 21-го окремого полку, 125-ї окремої важкої механізованої бригади та 25-го окремого протитанкового батальйону за участь в операції "Вівальді".

Володимир Зеленський вручає нагороди військовим. Фото: ОП

Також Зеленський заявив, що росія посилює атаки на українські міста, енергетику та критичну інфраструктуру напередодні зими. Водночас українські військові продовжують бити по російській військовій логістиці та ударних спроможностях.

"Особливо зараз, перед зимою, ми робимо все, щоб захистити нашу державу. Завдаємо ударів у відповідь агресору, розробляємо нову зброю, боремось за нову підтримку від наших партнерів. Але все це тримається завдяки тому, що фронт є сильним, фронт не зламаний і корпуси нашої бригади, наші активні і сильні люди б'ються заради України", — зазначив Володимир Зеленський.

Раніше Новини.LIVE писали, що Володимир Зеленський відвідав бійців 66-ї окремої механізованої бригади на Лиманському напрямку та розповів про результати операції "Вівальді". За його словами, разом з іншими підрозділами Третього армійського корпусу бригада повернула під контроль України понад 125 км² території.

Також Новини.LIVE повідомляли, що під час операції "Вівальді" російські військові поступово здаються в полон через нестачу провізії та боєприпасів. За словами лейтенантки Анастасії Кулікової, серед тих, хто здається, є як офіцери, так і рядові військові.