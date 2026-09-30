Владимир Зеленский: начинаем готовиться к четвёртому сезону «Вивальди»

Владимир Зеленский с военнослужащими Третьего армейского корпуса. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский встретился с военными, участвующими в операции "Вивальди", и обсудил с ними дальнейшие планы. По его словам, за три сезона Силы обороны сорвали планы россиян прорвать тыл Славянско-Краматорской агломерации и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

Об этом Владимир Зеленский сообщил после встречи с военными, сообщает Новини.LIVE.

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Зеленский обсудил четвертый сезон "Вивальди"

Президент отметил, что во время встречи на пункте управления Третьего армейского корпуса обсудили планы на четвёртый сезон активных действий.

Отдельно Зеленский отметил, что за три сезона операции "Вивальди" Силы обороны Украины сорвали планы россиян прорвать тыл Славянско-Краматорской агломерации и стабилизировали ситуацию на этом участке фронта.

По его словам, с начала наступления в рамках операции под контроль Украины удалось вернуть 176 квадратных километров территории. В то же время Россия потеряла более 5 тысяч убитых и раненых, еще 250 оккупантов пополнили фонд обмена.

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Зеленский также пообщался с командирами подразделений, непосредственно задействованных в операции. Среди основных тем обсудили потребности военных, в частности в артиллерии, и денежное обеспечение.

В "Вивальди" используют наземные роботизированные системы

Президент сделал акцент на развитии наземных роботизированных систем, которые могут выполнять опасные задачи вместо военных.

"Очень перспективное направление сейчас — заменять наших воинов наземными роботизированными системами там, где это возможно. Во время операции "Вивальди" именно этот элемент позволил многое реализовать. Будем расширять масштабы, чтобы как можно чаще самые опасные задачи на фронте вместо воина выполнял дрон", — заявил Зеленский.

Он также встретился с военными 21-го отдельного полка беспилотных систем Kraken. По словам Зеленского, они обсуждали потребности полка, расширение беспилотной составляющей войск, развитие направления наземных роботизированных комплексов и обеспечение экипажей техникой.

Зеленский наградил военных

Президент вручил государственные награды военным 21-го отдельного полка, 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады и 25-го отдельного противотанкового батальона за участие в операции "Вивальди".

Владимир Зеленский вручает награды военным. Фото: ОП

Также Зеленский заявил, что Россия усиливает атаки на украинские города, энергетику и критическую инфраструктуру в преддверии зимы. В то же время украинские военные продолжают наносить удары по российской военной логистике и ударным возможностям.

"Особенно сейчас, перед зимой, мы делаем все, чтобы защитить наше государство. Наносим ответные удары агрессору, разрабатываем новое оружие, боремся за новую поддержку со стороны наших партнеров. Но всё это держится благодаря тому, что фронт силен, фронт не сломлен, и подразделения нашей бригады, наши активные и сильные люди сражаются ради Украины", — отметил Владимир Зеленский.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский посетил бойцов 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении и рассказал о результатах операции "Вивальди". По его словам, вместе с другими подразделениями Третьего армейского корпуса бригада вернула под контроль Украины более 125 км² территории.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ходе операции "Вивальди" российские военные постепенно сдаются в плен из-за нехватки провизии и боеприпасов. По словам лейтенанта Анастасии Куликовой, среди сдающихся есть как офицеры, так и рядовые военные.