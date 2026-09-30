Зеленский встретился с участниками операции Вивальди

Зеленский посетил бойцов операции "Вивальди" на Донетчине
Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго в Донецкой области. Он встретился с военными, выполняющими задачи на Лиманском направлении, и наградил их государственными наградами. Также президент провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в среду, 30 сентября.
Зеленский встретился с бойцами 66-й ОМБр
Глава государства побывал на пункте управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Там он встретился с военными, выполняющими задачи на Лиманском направлении, и наградил их государственными наградами.
Также Зеленский пообщался с командиром бригады. Они обсудили задачи, которые выполняет подразделение, и потребности бригады.
Говоря о действиях 66-й ОМБр в рамках операции "Вивальди", президент отметил, что вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса бригада уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров территории.
"66-я ОМБр в рамках операции "Вивальди" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории.
Спасибо за защиту нашего государства, суверенитета, территориальной целостности. Это очень важно", — отметил лидер.
Зеленский провел координационное совещание на Лиманском направлении
На Лиманском направлении президент провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов.
В ходе совещания обсудили решения по оборонным закупкам на уровне бригад, прежде всего пикапов. Также говорили об усилении СБС, увеличении финансирования на дроны, упрощении закупок, расширении штата, а также о пополнении и подготовке личного состава.
Отдельно подняли вопрос о потребности в дальнобойной артиллерии. Этот вопрос согласовали с военными.
Также договорились, что командиры подготовят предложения по оплате службы воинов на передовой.
Отдельно Зеленский пообщался с командирами корпусов о ситуации на фронте на востоке и юге Украины. Среди прочего обсудили развитие дронных и антидронных технологий, новые способы ведения войны, возвращение военных из СЗЧ, привлечение иностранцев и логистику.
Говоря о дальнейшей проработке вопросов, поднятых в ходе совещания, президент отметил, что их необходимо обсудить на заседании Ставки:
"Все вопросы на уровне военного командования должны быть проработаны и обсуждены на заседании Ставки. Работаем над тем, чтобы у наших воинов было больше возможностей для защиты наших позиций".
Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина утвердила дальнебойные операции на октябрь. Также были определены направления поставок необходимого оборудования для украинских F-16 до конца 2026 года.
Новини.LIVE также писали, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели операцию "Вивальди" на Лиманском направлении. В районах Нового и Катериновки они использовали два заминированных советских БТРа в качестве беспилотных машин-камикадзе. В результате взрывов были уничтожены российский узел связи и система управления войсками.