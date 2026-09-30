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Главная Новости дня Зеленский посетил бойцов операции "Вивальди" на Донетчине

Зеленский посетил бойцов операции "Вивальди" на Донетчине

Ua ru
30 сентября 2026 16:15
Зеленский встретился с участниками операции Вивальди
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донецкую область. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский посетил пункт управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго в Донецкой области. Он встретился с военными, выполняющими задачи на Лиманском направлении, и наградил их государственными наградами. Также президент провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в среду, 30 сентября.

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Зеленский встретился с бойцами 66-й ОМБр

Глава государства побывал на пункте управления 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго. Там он встретился с военными, выполняющими задачи на Лиманском направлении, и наградил их государственными наградами.

Также Зеленский пообщался с командиром бригады. Они обсудили задачи, которые выполняет подразделение, и потребности бригады.

Говоря о действиях 66-й ОМБр в рамках операции "Вивальди", президент отметил, что вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса бригада уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров территории.

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"66-я ОМБр в рамках операции "Вивальди" вместе с другими подразделениями в составе Третьего армейского корпуса уже вернула под украинский контроль более 125 квадратных километров нашей территории.

Спасибо за защиту нашего государства, суверенитета, территориальной целостности. Это очень важно", — отметил лидер.

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Зеленский провел координационное совещание на Лиманском направлении

На Лиманском направлении президент провел координационное совещание с командирами корпусов, бригад и батальонов.

В ходе совещания обсудили решения по оборонным закупкам на уровне бригад, прежде всего пикапов. Также говорили об усилении СБС, увеличении финансирования на дроны, упрощении закупок, расширении штата, а также о пополнении и подготовке личного состава.

Отдельно подняли вопрос о потребности в дальнобойной артиллерии. Этот вопрос согласовали с военными.

Также договорились, что командиры подготовят предложения по оплате службы воинов на передовой.

Отдельно Зеленский пообщался с командирами корпусов о ситуации на фронте на востоке и юге Украины. Среди прочего обсудили развитие дронных и антидронных технологий, новые способы ведения войны, возвращение военных из СЗЧ, привлечение иностранцев и логистику.

Говоря о дальнейшей проработке вопросов, поднятых в ходе совещания, президент отметил, что их необходимо обсудить на заседании Ставки:

"Все вопросы на уровне военного командования должны быть проработаны и обсуждены на заседании Ставки. Работаем над тем, чтобы у наших воинов было больше возможностей для защиты наших позиций".

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Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский заявил, что Украина утвердила дальнебойные операции на октябрь. Также были определены направления поставок необходимого оборудования для украинских F-16 до конца 2026 года.

Новини.LIVE также писали, что бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели операцию "Вивальди" на Лиманском направлении. В районах Нового и Катериновки они использовали два заминированных советских БТРа в качестве беспилотных машин-камикадзе. В результате взрывов были уничтожены российский узел связи и система управления войсками.

Владимир Зеленский ВСУ Донецкая область ситуация на фронте операция "Вивальди"
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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