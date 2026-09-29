Заминированные БТРы вместо авиабомб: подробности операции Вивальди Третьей штурмовой дивизии

Взрыв заминированного БТРа после приближения к позиции противника. Фото: кадр из видео

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады провели уникальную операцию "Вивальди" на Лиманском направлении. В населенных пунктах Новое и Катериновка военные использовали два заминированных советских БТРа в качестве беспилотных дронов-камикадзе, полностью уничтожив российский узел связи и систему управления.

Об этом сообщили в пресс-службе Третьего армейского корпуса, передает Новини.LIVE.

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Украинские бойцы мастерски обманули россиян

На Лиманском направлении Силы обороны провели операцию «Вивальди». В районе населенных пунктов Новое и Катериновка бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады успешно осуществили уникальный диверсионный маневр, разработанный командиром Андреем Билецким.

Троянские БТРы в действии

Для выполнения задачи украинские военные применили нестандартный подход к старой технике. Два советских бронетранспортера переоборудовали в наземные робототехнические комплексы (НРК), превратив их в настоящие беспилотные машины-камикадзе.

Эту технику доверху заполнили взрывчатыми веществами и направили глубоко в тыл российских подразделений. Оккупанты не сразу распознали угрозу, поэтому приняли "троянские БТРы" за собственное подкрепление, позволив машинам беспрепятственно приблизиться к своим позициям.

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Последствия удара и сила взрыва

Когда беспилотная бронетехника достигла заданных целей, раздался взрыв колоссальной мощности, который по своей разрушительной силе равнялся удару управляемой авиационной бомбы (КАБ). Благодаря этой хитрости украинские штурмовики разгромили самые прочные оборонительные укрепления противника. В результате детонации враг лишился ключевого узла связи и управления войсками на этом участке фронта.

Новини.LIVE сообщали, что Третий армейский корпус ВСУ подвёл итоги третьего этапа операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Так, украинские бойцы уничтожили пусковые позиции дронов вражеского отряда "Рубикон", прорвали линию обороны и взяли в плен около 250 оккупантов. Общие потери врага за три этапа операции уже достигли 5 тысяч военных.

В ходе операции украинские силы применили инновационную тактику десантирования наземных роботов в тыл противника непосредственно с дронов. Разработкой и реализацией этого решения на севере Донецкой области занималось подразделение ударных роботизированных комплексов NC13 из состава 3-й отдельной штурмовой бригады.

Успеху штурмовых действий способствовала также продуманная кампания по дезинформации. Вновь созданное управление безопасности операций 3-го армейского корпуса мастерски сыграло на ожиданиях вражеских аналитиков, которые надеялись разоблачить украинский блеф, и тем самым замаскировало истинное направление главного удара.

Из-за масштабных потерь армии РФ под Лиманом новоизбранные депутаты российской Госдумы, чьи близкие погибли на фронте, готовят закрытое обращение к военному командованию. По данным партизанского движения "АТЕШ", они будут добиваться отвода российских подразделений с наиболее проблемных участков.

К операции присоединились и спецназовцы ГУР "Артан", которые перед этим прошли полуторамесячную подготовку. Основное внимание бойцы сосредоточили на безупречной слаженности малых групп, чтобы довести до автоматизма распределение ролей и секторов ответственности во время штурмов.

Параллельно Силы обороны парализовали снабжение оккупантов на Лиманском направлении. Третий корпус обнародовал кадры высокоточных ударов по вражеским колоннам в глубоком тылу, которыми перевозили подкрепление, горючее, провизию и боеприпасы.