Заміновані БТРи замість авіабомб: деталі операції Вівальді Третьої штурмової

Вибух замінованого БТРа після наближення до позиції ворога. Фото: кадр з відео

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади провели унікальну операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку. У населених пунктах Нове та Катеринівка військові використали два заміновані радянські БТРи як безпілотні дрони-камікадзе, повністю знищивши російський вузол зв’язку та систему управління.

Про це повідомили в пресслужбі Третього армійського корпусу, передає Новини.LIVE.

Реклама

Українські бійці майстерно обдурили росіян

На Лиманському напрямку Сили оборони реалізували операцію "Вівальді". У районі населених пунктів Нове та Катеринівка бійці 3-ї окремої штурмової бригади успішно втілили в життя унікальний диверсійний маневр, розроблений командиром Андрієм Білецьким.

Троянські БТРи в дії

Для виконання завдання українські військові використали нестандартний підхід до старої техніки. Два радянські бронетранспортери переобладнали на наземні робототехнічні комплекси (НРК), перетворивши їх на справжні безпілотні машини-камікадзе.

Цю техніку вщерть заповнили вибуховими речовинами та спрямували глибоко в тил російських підрозділів. Окупанти не одразу розпізнали загрози, тож прийняли "троянські БТРи" за власне підкріплення, дозволивши машинам безперешкодно наблизитися до своїх позицій.

Читайте також:

Наслідки удару та сила вибуху

Коли безпілотна бронетехніка досягла визначених цілей, пролунав вибух колосальної потужності, який за своєю руйнівною силою дорівнював удару керованої авіаційної бомби (КАБ). Завдяки цій хитрості українські штурмовики розбили найміцніші оборонні укріплення противника. Унаслідок детонації ворог втратив ключовий вузол зв'язку та управління військами на цій ділянці фронту.

Новини.LIVE повідомляли, що Третій армійський корпус ЗСУ підбив підсумки третього етапу операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Так українські бійці знищили пускові позиції дронів ворожого загону "Рубікон", прорвали лінію оборони та взяли в полон близько 250 окупантів. Загальні втрати ворога за три етапи операції вже сягнули 5 тисяч військових.

Під час операції українські сили застосували інноваційну тактику десантування наземних роботів у тил противника безпосередньо з дронів. Розробкою та реалізацією цього рішення на півночі Донеччини займався підрозділ ударних роботизованих комплексів NC13 зі складу 3-ї окремої штурмової бригади.

Успіху штурмових дій сприяла ще й продумана кампанія з дезінформації. Новостворений напрям безпеки операцій 3-го армійського корпусу майстерно зіграв на очікуваннях ворожих аналітиків, які сподівалися викрити український блеф, і цим замаскував справжній напрямок головного удару.

Через масштабні втрати армії РФ під Лиманом новообрані депутати російської Держдуми, чиї близькі загинули на фронті, готують закрите звернення до військового командування. За даними партизанського руху "АТЕШ", вони домагатимуться відведення російських підрозділів із найбільш проблемних ділянок.

Долучилися до операції й спецпризначенці ГУР "Артан", які перед цим проходили півторамісячний вишкіл. Основну увагу бійці зосередили на бездоганній злагодженості малих груп, щоб довести до автоматизму розподіл ролей та секторів відповідальності під час штурмів.

Паралельно Сили оборони паралізували забезпечення окупантів на Лиманському напрямку. Третій корпус оприлюднив кадри високоточних ударів по ворожих колонах у глибокому тилу, якими перевозили підкріплення, пальне, провізію та боєприпаси.