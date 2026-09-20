Операція Вівальді: штурмовик ГУР розповів про підготовку

Українські військові на полі бою. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Бійці спецпідрозділу ГУР "Артан" близько місяця або півтора готувалися до операції "Вівальді" на півночі Донецької області. Передусім військові відпрацьовували взаємодію всередині своєї групи. Кожен боєць мав знати, хто з чим, де і як працює.

Про це в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE Ясі Лепкій розповів позивний "Дерун", штурмовик спецпідрозділу Департаменту активних дій ГУР МО України "Артан".

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Як військові готувалися до операції "Вівальді"

За словами "Деруна", передусім бійцям потрібно було відпрацювати взаємодію між учасниками своєї групи. Військові мали добре знати роботу одне одного та розуміти, хто за що відповідає під час виконання завдання.

"Найперше що потрібно відпрацювати, це взагалі взаємодія між своєю групою. Щоб вся моя група, з якою я йду, була добре спрацьована. Вони знали кожен, хто з чим працює, хто де працює і хто як працює. Це саме перше, що потрібно було", — розповів штурмовик ГУР.

"Дерун" зазначив, що для цього військові проводили злагодження приблизно місяць або півтора. Він пояснив, що саме стільки часу було витрачено на підготовку до операції:

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"Готувалися. У нас було приблизно таке злагодження, приблизно десь місяць, може і півтора. Десь так нас витратило за таку операцію час".

Журналістка уточнила, чи означало це, що протягом місяця або півтора бійці готувалися до різних варіантів розвитку подій під час операції. "Дерун" підтвердив це: "Так, саме так".

Коли під час "Вівальді" доводилося імпровізувати

Під час операції "Вівальді" бійцям ГУР доводилося імпровізувати через дії противника. Одним із найскладніших моментів стала щільна робота дронів, мінометів та артилерії по групі після її висадки. Водночас через загрозу дронів противника на виконання завдання іноді було близько 15 хвилин.

За словами "Деруна", непередбачені ситуації могли виникнути ще на початку операції — від моменту посадки групи в броньований транспорт до її висадки. Зокрема, противник міг перехопити автомобіль і підірвати його, після чого бійцям довелося б відходити.

Після висадки, за словами штурмовика, однією з головних загроз стала щільна робота противника по групі. Під час операції по бійцях працювали дрони, мінометні розрахунки та артилерія:

"Вже після того, як ми висадилися, перше, що може піти не так, це інтенсивна робота противника по моїй команді. Тобто, що в нас і було, це коли противник почав світло по нас відпрацьовувати й дронами, і мінометними розрахунками, які були поблизу. Тобто, артилерія працювала дуже швидко по нас".

"Дерун" розповів, що під час операції один із бійців його групи спочатку був поранений, а згодом загинув. За його словами, евакуювати пораненого не вдалося, оскільки противник зосередився навколо групи.

Водночас бійці змогли дістатися укриття та вести звідти вогонь. Інші українські військові намагалися стримувати противника, однак їм не вистачило часу, щоб дістатися до групи та забезпечити спільний відхід із пораненим.

"І так сталося, що в моєї групи був спочатку один трьохсотий, а потім через довгий час він став вже двохсотим, бо ми не змогли евакуюватися, оскільки противник навколо нас сконцентрував всю увагу. І ми то, наприклад, змогли залізти в укриття, десь окопатися, щоб відстрілюватись. А от наші люди, які в той час пробивали оборону противника, ну їм трохи не вистачило часу, щоб дійти до нас і щоб ми змогли спокійно відійти разом з пораненим".

Наскільки складною була операція "Вівальді"

У відповідь на запитання про складність операції, "Дерун" зазначив, що одним із головних факторів були дрони противника. За його словами, через певні умови вони могли обмежувати можливість роботи українських дронів, тому бійцям доводилося або чекати, або діяти максимально швидко.

"Воно складно тим, що не дають дрони працювати в певних умовах. Потрібно або очікувати, або працювати настільки швидко, щоб дрони не встигли підлетіти", — зазначив боєць ГУР.

Штурмовик пояснив, що середній час підльоту дрона противника становить близько 15 хвилин. За цей час бійцям потрібно було працювати по добре укріплених позиціях ворога та після цього одразу ховатися, оскільки противник міг швидко відкрити вогонь.

Новини.LIVE інформували, що 20 вересня 2026 року Третій армійський корпус повідомив про звільнення Шандриголового та Дерилового, а також встановлення повного контролю над Дробишевим у межах операції "Вівальді". За два сезони наступальної операції українські військові повернули під контроль 125 кв. км території, з яких 50 кв. км були деокуповані. У корпусі також заявили про знищення близько 800 російських військових та загальні втрати російської сторони понад 3000 військових із загиблими та полоненими.

Новини.LIVE також писали, що 19 вересня 2026 року Третій армійський корпус показав кадри ураження російських вантажівок із боєприпасами, продовольством, паливом та особовим складом під час операції "Вівальді". Удари по логістичних об’єктах РФ завдавалися на значній відстані від лінії бойового зіткнення. Операція триває на Лиманському напрямку в Донецькій області.