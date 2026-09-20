Операция Вивальди: штурмовик ГУР рассказал о подготовке

Украинские военные на поле боя. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Бойцы спецподразделения ГУР "Артан" около месяца или полутора готовились к операции "Вивальди" на севере Донецкой области. Прежде всего военные отрабатывали взаимодействие внутри своей группы. Каждый боец должен был знать, кто чем, где и как занимается.

Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Ясе Лепкой рассказал позывной "Дерун", штурмовик спецподразделения Департамента активных действий ГУР МО Украины "Артан".

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Как военные готовились к операции "Вивальди"

По словам "Деруна", в первую очередь бойцам нужно было отработать взаимодействие между участниками своей группы. Военные должны были хорошо знать работу друг друга и понимать, кто за что отвечает во время выполнения задания.

"Первое, что нужно отработать, — это вообще взаимодействие внутри своей группы. Чтобы вся моя группа, с которой я иду, была хорошо слажена. Каждый знал, кто чем занимается, кто где работает и как работает. Это самое первое, что было необходимо", — рассказал штурмовик ГУР.

"Дерун" отметил, что для этого военные проводили отработку взаимодействия примерно месяц или полтора. Он пояснил, что именно столько времени ушло на подготовку к операции:

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"Готовились. У нас была примерно такая отработка, примерно где-то месяц, может, и полтора. Примерно столько времени у нас ушло на такую операцию".

Журналистка уточнила, означает ли это, что в течение месяца или полутора бойцы готовились к различным вариантам развития событий во время операции. "Дерун" подтвердил это: "Да, именно так".

Когда во время "Вивальди" приходилось импровизировать

Во время операции "Вивальди" бойцам ГУР приходилось импровизировать из-за действий противника. Одним из самых сложных моментов стала интенсивная атака дронов, минометов и артиллерии по группе после её высадки. В то же время из-за угрозы со стороны дронов противника на выполнение задания иногда оставалось около 15 минут.

По словам "Деруна", непредвиденные ситуации могли возникнуть еще в начале операции — с момента посадки группы в бронированный транспорт до ее высадки. В частности, противник мог перехватить автомобиль и взорвать его, после чего бойцам пришлось бы отходить.

После высадки, по словам штурмовика, одной из главных угроз стала интенсивная атака противника по группе. Во время операции по бойцам действовали дроны, минометные расчеты и артиллерия:

"Уже после того, как мы высадились, первое, что могло пойти не так, — это интенсивный обстрел моей команды со стороны противника. То есть, что у нас и было — это когда противник начал активно обстреливать нас и с помощью дронов, и минометных расчетов, которые находились поблизости. То есть артиллерия обстреливала нас очень быстро".

"Дерун" рассказал, что во время операции один из бойцов его группы сначала был ранен, а затем погиб. По его словам, эвакуировать раненого не удалось, поскольку противник окружил группу.

В то же время бойцы смогли добраться до укрытия и вести оттуда огонь. Другие украинские военные пытались сдерживать противника, однако им не хватило времени, чтобы добраться до группы и обеспечить совместный отход с раненым.

"И так получилось, что в моей группе сначала был один "трехсотый", а потом, спустя долгое время, он стал уже "двухсотым", потому что мы не смогли эвакуироваться, так как противник сосредоточил все внимание на нас. И мы, например, смогли залезть в укрытие, где-то окопаться, чтобы отбиваться. А вот нашим ребятам, которые в то время пробивали оборону противника, ну, им чуть-чуть не хватило времени, чтобы дойти до нас и чтобы мы смогли спокойно отойти вместе с раненым".

Насколько сложной была операция "Вивальди"

В ответ на вопрос о сложности операции "Дерун" отметил, что одним из главных факторов были дроны противника. По его словам, из-за определённых условий они могли ограничивать возможности работы украинских дронов, поэтому бойцам приходилось либо ждать, либо действовать максимально быстро.

"Сложность заключается в том, что в определенных условиях дроны не могут работать. Нужно либо ждать, либо действовать настолько быстро, чтобы дроны не успели подлететь", — отметил боец ГУР.

Штурмовик пояснил, что среднее время подлета дрона противника составляет около 15 минут. За это время бойцам нужно было действовать против хорошо укрепленных позиций врага, а после этого сразу укрываться, поскольку противник мог быстро открыть огонь.

Новини.LIVE сообщали, что 20 сентября 2026 года Третий армейский корпус сообщил об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым в рамках операции "Вивальди". За два сезона наступательной операции украинские военные вернули под контроль 125 кв. км территории, из которых 50 кв. км были деоккупированы. В корпусе также заявили об уничтожении около 800 российских военных и общих потерях российской стороны более 3000 военнослужащих, включая погибших и пленных.

Новини.LIVE также сообщали, что 19 сентября 2026 года Третий армейский корпус опубликовал кадры поражения российских грузовиков с боеприпасами, продовольствием, топливом и личным составом в ходе операции "Вивальди". Удары по логистическим объектам РФ наносились на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Операция продолжается на Лиманском направлении в Донецкой области.