Заяви Андрія Білецького допомогли приховати задум операції "Вівальді"

Андрій Білецький. Фото: Андрій Білецький/Facebook

У Третьому армійському корпусі розповіли про роботу новоствореного напряму безпеки операцій, який під час "Вівальді" допомагав приховувати справжній задум українських військових. За даними корпусу, російські аналітики очікували на український блеф, тому командування використало це у межах інформаційної гри.

Про це Третій армійський корпус повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Третій корпус створює "туман війни" для противника

Новий напрям безпеки операцій у Третьому армійському корпусі відповідає за збір та аналіз інформації з підрозділів корпусу. Команда синхронізує ці дані та допомагає планувати операції так, щоб зменшувати ризики для українських військових і не дозволяти противнику отримати повну картину.

За словами представників корпусу, ця команда не займається безпосереднім застосуванням зброї чи безпілотників. Її завдання — працювати з інформацією та дезінформувати противника.

Зокрема, йдеться про залучення фахівців з інформаційних технологій, аналітиків, дата-інженерів та інших спеціалістів.

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Росіяни очікували на український блеф

Під час операції "Вівальді" українська сторона використала очікування росіян проти них самих. За даними Третього корпусу, противник розумів, що українські військові можуть намагатися його обманути, тому команда безпеки операцій показала йому блеф саме там, де росіяни очікували його побачити.

Водночас справжній напрямок операції намагалися зробити менш очевидним. Таким чином, російські аналітики могли сприйняти навмисно створену картину за реальний задум українського командування.

У корпусі зазначають, що це не була імпровізація. Інформаційна гра була частиною системної роботи команди, яка щодня збирає дані з різних підрозділів і на їхній основі вибудовує можливі сценарії розвитку ситуації.

Заяви Білецького стали частиною інформаційної гри

Окрему роль у цій роботі, за даними корпусу, відігравали публічні заяви його командира Андрія Білецького. Зокрема, увагу противника привертали заяви про введення російських військ в оману під час операції "Дельфін".

Що відомо про операцію "Вівальді"

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький особисто розробляв план операції "Вівальді" разом із вищим штабом корпусу. За словами начальника штабу 1030-го зенітно-ракетно-артилерійського полку Євгена Свиридова, підготовка операції тривала кілька місяців.

Також Новини.LIVE писали, що на першому етапі операції "Вівальді" українські військові заявили про звільнення понад 85 квадратних кілометрів території на Донеччині. Сили Третього армійського корпусу зачистили від російських військ Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру, а також деокупували Середнє.