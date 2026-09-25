Заявления Андрея Билецкого помогли скрыть замысел операции «Вивальди»

Андрей Билецкий. Фото: Андрей Билецкий/Facebook

В Третьем армейском корпусе рассказали о работе вновь созданного направления по обеспечению безопасности операций, которое в ходе операции "Вивальди" помогало скрывать истинные намерения украинских военных. По данным корпуса, российские аналитики ожидали украинского блефа, поэтому командование использовало это в рамках информационной игры.

Об этом Третий армейский корпус сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.

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Третий корпус создает "туман войны" для противника

Новое направление обеспечения безопасности операций в Третьем армейском корпусе отвечает за сбор и анализ информации из подразделений корпуса. Команда синхронизирует эти данные и помогает планировать операции так, чтобы снижать риски для украинских военных и не позволять противнику получить полную картину.

По словам представителей корпуса, эта команда не занимается непосредственным применением оружия или беспилотников. Ее задача — работать с информацией и дезинформировать противника.

В частности, речь идет о привлечении специалистов по информационным технологиям, аналитиков, дата-инженеров и других экспертов.

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Россияне ожидали украинского блефа

Во время операции "Вивальди" украинская сторона использовала ожидания россиян против них самих. По данным Третьего корпуса, противник понимал, что украинские военные могут попытаться его обмануть, поэтому команда по обеспечению безопасности операций показала ему блеф именно там, где россияне ожидали его увидеть.

В то же время настоящее направление операции пытались сделать менее очевидным. Таким образом, российские аналитики могли воспринять намеренно созданную картину как реальный замысел украинского командования.

В корпусе отмечают, что это не была импровизация. Информационная игра была частью системной работы команды, которая ежедневно собирает данные из различных подразделений и на их основе выстраивает возможные сценарии развития ситуации.

Заявления Билецкого стали частью информационной игры

Отдельную роль в этой работе, по данным корпуса, играли публичные заявления его командира Андрея Билецкого. В частности, внимание противника привлекали заявления о введении российских войск в заблуждение во время операции "Дельфин".

Что известно об операции "Вивальди"

Ранее Новини.LIVE сообщали, что командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий лично разрабатывал план операции "Вивальди" совместно с высшим штабом корпуса. По словам начальника штаба 1030-го зенитно-ракетно-артиллерийского полка Евгения Свиридова, подготовка операции длилась несколько месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что на первом этапе операции "Вивальди" украинские военные заявили об освобождении более 85 квадратных километров территории в Донецкой области. Силы Третьего армейского корпуса зачистили от российских войск Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра, а также деоккупировали Среднее.