В Держдумі РФ можуть попросити Міноборони відвести війська від Лиману

Українські військові. Фото: 3-й армійський корпус

Новообрані депутати Держдуми РФ, родичі яких загинули на війні проти України, нібито готують непублічне звернення до російського військового керівництва. За даними руху АТЕШ, вони хочуть закликати до відведення російських військ із проблемних ділянок на Лиманському напрямку через значні втрати.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на партизанський рух АТЕШ.

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Російські депутати хочуть відвести війська

За інформацією АТЕШ, звернення готують депутати, родичі яких загинули під час війни проти України. Його нібито планують передати міністру оборони РФ Андрію Бєлоусову.

Автори звернення, як стверджують в АТЕШ, закликають вивести російські підрозділи з проблемних ділянок фронту. Метою такого рішення вони нібито називають збереження особового складу та керованості військових підрозділів.

Окремо у зверненні, за даними АТЕШ, критикують начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова. Депутати нібито вказують на його непрофесіоналізм, а також заявляють про системні проблеми з достовірністю доповідей російського військового командування.

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АТЕШ заявив про значні втрати РФ біля Лимана

Сили оборони України біля Лиману проводять операцію під назвою "Вівальді". У результаті зусиль Третього армійського корпусу російські війська зазнають значних втрат.

За твердженням руху АТЕШ, його агенти у складі російського угруповання військ "Центр" повідомляють про технічну перевагу українських підрозділів на цій ділянці. Зокрема, російські військові нібито зіткнулися з новими роботизованими системами, які застосовують Сили оборони України.

Інформація про втрати, за версією АТЕШ, стала однією з причин підготовки депутатського звернення. Водночас рух не назвав прізвищ парламентарів, які нібито беруть участь у цій ініціативі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав, що штурмовик спецпідрозділу "Артан" ГУР із позивним "Дерун" розкрив деталі операції "Вівальді" на Донеччині. За його словами, підготовка до штурмових дій тривала від одного до півтора місяця, а після висадки група потрапила під щільний вогонь росіян.

Також Новини.LIVE повідомляв, що Третій армійський корпус заявив про звільнення двух населених пунктів і встановлення повного контролю над Дробишевим. За два сезони операції "Вівальді" українські військові та придані підрозділи повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території, з яких 50 квадратних кілометрів були деокуповані.