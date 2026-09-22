В Госдуме РФ могут обратиться к Минобороны с просьбой отвести войска от Лимана

Украинские военные. Фото: 3-й армейский корпус

Новоизбранные депутаты Госдумы РФ, родственники которых погибли на войне против Украины, якобы готовят непубличное обращение к российскому военному руководству. По данным движения АТЕШ, они хотят призвать к отводу российских войск с проблемных участков на Лиманском направлении из-за значительных потерь.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на партизанское движение АТЕШ.

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Российские депутаты хотят отвести войска

По информации АТЕШ, обращение готовят депутаты, родственники которых погибли во время войны против Украины. Его якобы планируют передать министру обороны РФ Андрею Белоусову.

Авторы обращения, как утверждают в АТЕШ, призывают вывести российские подразделения с проблемных участков фронта. Целью такого решения они якобы называют сохранение личного состава и управляемости военных подразделений.

Отдельно в обращении, по данным АТЕШ, критикуют начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова. Депутаты якобы указывают на его непрофессионализм, а также заявляют о системных проблемах с достоверностью докладов российского военного командования.

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АТЕШ заявил о значительных потерях РФ под Лиманом

Силы обороны Украины под Лиманом проводят операцию под названием "Вивальди". В результате действий Третьего армейского корпуса российские войска несут значительные потери.

По утверждению движения АТЕШ, его агенты в составе российской группировки войск "Центр" сообщают о техническом преимуществе украинских подразделений на этом участке. В частности, российские военные якобы столкнулись с новыми роботизированными системами, которые применяют Силы обороны Украины.

Информация о потерях, по версии АТЕШ, стала одной из причин подготовки депутатского обращения. При этом движение не назвало фамилии парламентариев, которые якобы участвуют в этой инициативе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал, что штурмовик спецподразделения "Артан" ГУР с позывным "Дерун" раскрыл детали операции "Вивальди" в Донецкой области. По его словам, подготовка к штурмовым действиям продолжалась от одного до полутора месяцев, а после высадки группа попала под плотный огонь россиян.

Также Новини.LIVE сообщал, что Третий армейский корпус заявил об освобождении двух населенных пунктов и установлении полного контроля над Дробышево. За два сезона операции "Вивальди" украинские военные и приданные подразделения вернули под контроль 125 квадратных километров территории, из которых 50 квадратных километров были деоккупированы.