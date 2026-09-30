Зеленський зустрівся з воїнами операції Вівальді

Президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донеччину. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський відвідав пункт управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго на Донеччині. Він зустрівся з військовими, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив їх державними нагородами. Також президент провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у середу, 30 вересня.

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Зеленський зустрівся з бійцями 66-ї ОМБр

Глава держави побував на пункті управління 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. Там він зустрівся з військовими, які виконують завдання на Лиманському напрямку, та відзначив їх державними нагородами.

Також Зеленський поспілкувався з командиром бригади. Вони обговорили завдання, які виконує підрозділ, і потреби бригади.

Говорячи про дії 66-ї ОМБр у межах операції "Вівальді", президент зазначив, що разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу бригада вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів території.

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"66-та ОМБр в межах операції "Вівальді" разом з іншими підрозділами у складі Третього армійського корпусу вже повернула під український контроль понад 125 квадратних кілометрів нашої території.

Дякую за захист нашої держави, суверенітету, територіальної цілісності. Це дуже важливо", — зауважив лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Зеленський провів координаційну нараду на Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку президент провів координаційну нараду з командирами корпусів, бригад і батальйонів.

Під час наради обговорили рішення щодо оборонних закупівель на рівні бригад, передусім пікапів. Також говорили про посилення СБС, збільшення фінансування на дрони, спрощення закупівель, розширення штату, а також поповнення і підготовку особового складу.

Окремо порушили питання потреби в далекобійній артилерії. Це питання узгодили з військовими.

Також домовилися, що командири підготують пропозиції щодо оплати служби воїнів на передовій.

Окремо Зеленський поспілкувався з командирами корпусів щодо ситуації на фронті на сході та півдні України. Серед іншого, обговорили розвиток дронових і антидронових технологій, нові способи ведення війни, повернення військових із СЗЧ, залучення іноземців та логістику.

Говорячи про подальше опрацювання порушених під час наради питань, президент зазначив, що їх мають обговорити на засіданні Ставки:

"Всі питання на рівні військового командування мають бути опрацьовані та обговорені на засіданні Ставки. Працюємо над тим, щоб наші воїни мали більше можливостей для захисту наших позицій".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Володимир Зеленський повідомив, що Україна затвердила далекобійні операції на жовтень. Також було визначено напрямки постачання необхідного обладнання для українських F-16 до кінця 2026 року.

Новини.LIVE також писали, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади провели операцію "Вівальді" на Лиманському напрямку. У районах Нового та Катеринівки вони використали два заміновані радянські БТРи як безпілотні машини-камікадзе. Унаслідок вибухів було знищено російський вузол зв’язку та систему управління військами.