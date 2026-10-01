Операция «Вивальди»: корпус Билецкого сократил пехоту на треть

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: Третий армейский корпус

Наземные операции уже позволили Третьему армейскому корпусу на 30 % сократить численность пехоты на передовой. В будущем беспилотные платформы смогут выполнять до 70 % всех задач солдат, хотя полностью заменить людей на поле боя машинами пока невозможно.

Такое мнение в эфире Вечір.LIVE высказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

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Жорин высказался об успехе операции "Вивальди" и роли НРК в ней

Вооруженные силы Украины продолжают расширять масштабы использования роботизированных систем, чтобы максимально сохранить жизнь и здоровье военнослужащих.

Соответствующую задачу ещё в прошлом году поставил командир корпуса Андрей Билецкий. Главной целью было сокращение задействования пехотинцев на 30% именно благодаря использованию наземных роботизированных комплексов ( НРК). Интеграция беспилотных платформ началась с обеспечения логистических потребностей подразделения. Однако впоследствии функционал машин расширился, и теперь они выполняют работу инженеров, штурмовиков и обычных пехотинцев.

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Военное руководство видит значительный потенциал в дальнейшем развитии беспилотных технологий. Заместитель командира предполагает, что в будущем НРК смогут взять на себя большую часть боевой рутины.

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"Так вот, сегодня БПЛА действительно, я думаю, что в перспективе — мы не говорим о сегодняшнем дне, но в перспективе БПЛА, я думаю, могли бы взять на себя в целом около 70% всех задач пехотинца, которые у него есть на линии боевого столкновения", — отметил офицер.

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Он подчеркнул, что такой подход позволит существенно освободить людей от задач, которые несут прямой риск для их жизни. Подразделение уже уверенно движется к этой цели.

Несмотря на стремительное развитие технологий, военный отвергает возможность стопроцентного отказа от человеческого ресурса в зоне боевых действий. Даже с учетом скорости адаптации искусственного интеллекта к военным задачам полная замена личного состава пока остается недостижимой.

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"Пока что говорить о том, что какие-либо дроны или НРК полностью заменят личный состав на поле боя, довольно рано, и в принципе я считаю, что вряд ли это можно будет сделать полностью", — пояснил он.

По его словам, военнослужащим в любом случае придётся контролировать как саму линию боевого столкновения, так и непосредственно управлять роботизированными комплексами.

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"Я не верю в то, что можно будет полностью передать все это... Но полностью убрать личный состав за линию боевого столкновения я, по крайней мере, пока не вижу, как это можно было бы сделать", — подытожил Максим Жорин.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Силы обороны успешно завершили третий этап масштабной операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Как сообщил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, украинские воины освободили села Новое, Ридкодуб и Катериновку, а также восстановили полный контроль над Карповкой и Новомихайловкой. Помимо прорыва вражеских линий обороны, защитники ликвидировали базы запуска БПЛА российского подразделения "Рубикон" и взяли в плен около 250 оккупантов.

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Общие потери врага за три сезона операции превысили 5 тысяч военнослужащих. Во время встречи с бойцами президент Владимир Зеленский подчеркнул, что именно эти наступательные действия сорвали замысел армии РФ прорваться в тыл Славянско-Краматорской агломерации и позволили полностью стабилизировать участок.

Командование РФ срочно направляет подкрепление, пытаясь хоть как-то остановить откат своих подразделений. Впрочем, оккупанты оказались в тупике, поскольку украинским силам удалось ввести противника в заблуждение относительно главного направления удара, поэтому из-за отсутствия снабжения и дефицита снарядов россияне массово сдаются.