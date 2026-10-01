Максим Жорин рассказал о тактике операции Вивальди на фронте

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. Фото: Третий армейский корпус

Благодаря операции "Вивальди" украинская армия доказала свою способность побеждать врага даже в самых тяжелых условиях. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что ключевую роль в прорыве сыграли инновационные методы управления и соблюдение режима информационной тишины.

Об этом Максим Жорин эксклюзивно рассказал в эфире программы День.LIVE.

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Наступление ВСУ вызвало панику в рядах российских войск

Успешная реализация военной операции «Вивальди» принесла украинским силам не только территориальные завоевания, но и мощный психологический эффект. Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин подчеркнул, что это наступление доказало на практике эффективность новейших методов ведения войны.

Также Максим Жорин отметил, что результаты операции измеряются не только освобожденными километрами, отбитыми населенными пунктами или количеством пленных россиян.

"То есть эта операция сегодня показывает и мотивирует всех остальных двигаться дальше", — заявил Жорин.

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Решающим фактором, обеспечившим прорыв на фронте, стало коренное изменение системы управления. Преобладающую роль в этом процессе сыграли инициативы командира группировки войск "Центр" и главы корпуса Андрея Билецкого.

Именно его видение трансформации управления и боевых действий команда смогла успешно воплотить непосредственно на поле боя. В то же время Жорин объясняет, что такой результат стал возможен исключительно благодаря комплексному подходу к решению проблем. Военный отметил, что успех нельзя списывать на что-то одно, ведь здесь безупречно сработала совокупность факторов, среди которых была подготовка личного состава, грамотное боевое применение сил, интеграция технологических решений и глобальный пересмотр самой математики войны.

Режим тишины и паника в России

Отдельно способствовало срыву российских планов строгое соблюдение украинскими военными режима информационного молчания. Подразделения сохраняли полную секретность в течение максимально возможного времени. Выйти из этого режима и прервать молчание командованию пришлось лишь тогда, когда скрывать события стало невозможно из-за реакции противника.

По словам заместителя командира корпуса, украинское наступление спровоцировало масштабную панику среди всех российских военных корреспондентов, после чего информация о ходе операции стала абсолютно очевидной в медиапространстве.

Новини.LIVE сообщали, что благодаря активному внедрению наземных беспилотных систем бойцам Третьего армейского корпуса удалось почти на треть сократить присутствие пехоты непосредственно на фронте. В перспективе роботизированные платформы смогут взять на себя до 70% типовых задач военных, хотя о полной замене людей на передовой пока речь не идет.

Параллельно подразделения корпуса подвели итоги третьего этапа операции "Вивальди" на Лиманском направлении. Украинские силы прорвали фортификационные линии оккупантов, ликвидировали пусковые площадки беспилотников подразделения "Рубикон" и взяли в плен около 250 захватчиков. Общие потери российских войск в ходе этой операции уже достигли 5 тысяч человек.

Противника удалось перехитрить в отношении главного направления наступления, поэтому россияне оказались абсолютно не готовы к маневрам украинских сил. Оказавшись в изоляции без регулярной доставки боеприпасов и провизии, вражеские бойцы продолжают массово сдаваться в плен.