Третья штурмовая группа взяла в плен россиян во время операции Вивальди: подробности

Бойцы Третьей штурмовой бригады во время операции Вивальди. Фото: facebook.com/ab3.brigade

Во время операции "Вивальди" бойцы Третьей штурмовой бригады зашли в тыл российских войск и захватили оккупантов в плен, поскольку часть россиян не знала, что их позиции уже находятся под контролем украинских военных, и приняла штурмовиков за своих. Во время этого боевого выхода оператор-разведчик первого механизированного батальона с позывным "Леший", который служит по контракту "18-24", вместе с группой также уничтожил более 30 оккупантов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Третий армейский корпус.

Реклама

Оператор-разведчик с позывным "Леший". Фото: кадр из видео

Россияне попали в плен к украинским бойцам

По словам военного, во время операции его группа должна была пройти заминированные участки и закрепиться в лесополосе. Российские военные ждали украинцев и открыли огонь.

После столкновения группа отошла, при этом ни один из бойцов не получил ранений. Впоследствии украинские штурмовики изменили направление и смогли зайти противнику в тыл.

Часть россиян не знала, что позиции уже заняли украинские военные. Они двигались к ним, считая бойцов Третьей штурмовой своими. Россиян заставили сложить оружие и снять бронежилеты. После этого пленных отправили на тыловую позицию.

Читайте также:

В Третьем армейском корпусе отметили, что оператор-разведчик с позывным "Леший" служит по контракту "18-24". Во время операции "Вивальди" военный вместе со своей группой уничтожил более 30 российских оккупантов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил об освобождении 125–140 квадратных километров территории во время операции "Вивальди".

Также Новини.LIVE писал, что заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин назвал ключевые факторы успеха операции "Вивальди". По его словам, решающую роль сыграли изменение системы управления войсками, качественная подготовка личного состава и использование современных технологий.