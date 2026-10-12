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Главная Новости дня НАТО: потери России в сентябре превысили 50 тысяч человек

НАТО: потери России в сентябре превысили 50 тысяч человек

Ua ru
12 октября 2026 07:42
Потери РФ в сентябре достигли 50 тысяч человек
Российские военные на поле боя. Иллюстративное фото: facebook.com/mod.mil.rus

По оценкам НАТО, в сентябре Россия потеряла в войне против Украины более 50 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Из них до 28 тысяч могли погибнуть. Потери украинских Сил обороны за тот же период составили около 5 тысяч человек.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на военного представителя НАТО, передает Новини.LIVE.

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Какие потери понесла российская армия в сентябре

По словам высокопоставленного военного представителя НАТО, в прошлом месяце Россия понесла в Украине более 50 000 потерь, из которых 28 000 — погибшие.

В то же время украинские войска за тот же период понесли около 5 000 потерь.

Как сообщает Bloomberg, российские военные пытаются продвигаться по территории Украины, отправляя солдат в так называемые "зоны смерти". Там их поджидают беспилотники, наземные мины, артиллерийский огонь и другие средства обороны.

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В то же время украинские удары на большие расстояния поражают нефтеперерабатывающие заводы и центры обработки данных в России. Кроме того, благодаря наземному наступлению украинским силам удалось вернуть под контроль более 125 квадратных километров территории.

Представитель НАТО, на которого ссылается издание, предоставил информацию анонимно. Российские власти не обнародуют данных о потерях своих военных или количестве новобранцев.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным британской разведки, 27 сентября российская армия понесла самые большие суточные потери с начала полномасштабной войны. По информации Минобороны Великобритании, РФ потеряла 2 090 военнослужащих за сутки в результате гибели и ранений. Такие потери связывают с попытками российских войск прорвать украинскую оборону вблизи Доброполья.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным Генштаба ВСУ, по состоянию на начало сентября 2026 года общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения превысили 1,5 млн военнослужащих убитыми и ранеными. По оценке украинской стороны, это примерно в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане, и в 125 раз больше, чем официально признанные потери РФ в двух чеченских войнах. В Генштабе отметили, что эти потери являются самыми большими для российской армии в одной войне со времён Второй мировой.

НАТО война в Украине Россия ситуация на фронте потери оккупантов армия РФ операция "Вивальди"
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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