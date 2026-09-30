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Британская разведка назвала самый смертоносный день для армии РФ

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30 сентября 2026 08:58
Статистика потерь оккупантов: Россия установила новый суточный рекорд
Агитация в России. Фото: REUTERS/Рамиль Ситдиков

За всё время войны Россия ещё не несла таких масштабных потерь за сутки, как 27 сентября. Согласно данным британского Минобороны, число убитых и раненых российских военных достигло 2090 человек. Высокая смертность обусловлена попытками прорвать линию обороны вблизи Доброполья.

Об этом сообщили в пресс-службе британской разведки, передает Новини.LIVE.

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Рекордные потери армии РФ на фронте

По оценке британских разведчиков, именно 27 сентября стало самым смертоносным днем для российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения. Ссылаясь на статистику Генерального штаба ВСУ, Министерство обороны Великобритании обнародовало отчет, согласно которому Россия потеряла 2090 солдат ранеными и убитыми всего за одни сутки. Аналитики подчеркивают, что это самый высокий показатель за всё время российско-украинской войны.

Отметку в две тысячи ликвидированных за сутки военных армия РФ преодолела лишь в четвертый раз.

Три предыдущих подобных случая были зафиксированы в течение 2024 года. При этом британские аналитики упоминают события 16 сентября 2026 года, когда российская армия потеряла 1960 человек. В ведомстве отмечают, что это четвертый по величине показатель суточных потерь оккупантов.

Стабильно высокая смертность в рядах российских вооруженных сил сохраняется еще с лета. По оценкам британской разведки, такие масштабные цифры являются прямым следствием российской тактики на востоке Украины. Россияне не прекращают интенсивных наступательных действий в Донецкой области. Основные усилия врага сосредоточены на попытках прорыва так называемого «пояса крепостей», в частности в районе населенного пункта Доброполье.

Новини.LIVE сообщали, что успешная наступательная операция ВСУ «Вивальди», проведенная на Лиманском направлении, сорвала стратегический замысел РФ по захвату всей Донецкой области. Успешные действия украинских защитников фактически парализовали наступательный потенциал врага, а также позволили взять в плен около 250 российских бойцов.

Чтобы компенсировать беспрецедентные потери, которые уже превысили 1,5 миллиона убитых и раненых, а это самый большой показатель для армии РФ со времён Второй мировой войны, Кремль готовит новую масштабную мобилизацию. Пока что пополнение происходит скрытно, однако после выборов мобилизационная кампания перейдёт в открытую фазу.

В то же время на передовой российская логистика потерпела полный крах. Оставленные без стабильного снабжения водой и едой россияне критически зависят от единичных сбросов провизии с дронов.

разведка российские войска война в Украине фронт ситуация на фронте потери оккупантов
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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