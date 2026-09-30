Статистика втрат окупантів: Росія встановила новий добовий рекорд

Агітація в Росії. Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov

За весь час війни Росія ще не зазнавала таких масштабних втрат за одну добу, як 27 вересня. Згідно з даними британського Міноборони, кількість ліквідованих та поранених російських військових сягнула 2090 осіб. Висока смертність зумовлена спробами прорвати лінію оборони поблизу Добропілля.

Про це повідомили в пресслужбі Британської розвідки, передає Новини.LIVE.

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Рекордні втрати армії РФ на фронті

За оцінкою британських розвідників саме 27 вересня стало найсмертоноснішим днем для російських окупаційних військ від початку повномасштабного вторгнення. Посилаючись на статистику Генерального штабу ЗСУ, Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило звіт, згідно з яким Росія втратила 2090 солдатів пораненими та вбитими лише за одну добу. Аналітики підкреслюють, що це найвищий показник за весь час російсько-української війни.

Позначку у дві тисячі ліквідованих за добу військових армія РФ перетнула лише вчетверте.

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Три попередні подібні випадки фіксувалися протягом 2024 року. Водночас британські аналітики згадують події 16 вересня 2026 року, коли російська армія втратила 1960 осіб. У відомстві зазначають, що це є четвертим за величиною показником добових втрат окупантів.

Стабільно висока смертність у лавах російських збройних сил тримається ще від літа. За оцінками британської розвідки, такі масштабні цифри є прямим наслідком російської тактики на сході України. Росіяни не припиняють інтенсивних наступальних дій у Донецькій області. Головні зусилля ворога зосереджені на спробах прориву так званого "поясу фортець", зокрема в районі населеного пункту Добропілля.

Новини.LIVE повідомляли, що успішна наступальна операція ЗСУ "Вівальді", яку провели на Лиманському напрямку, зірвала стратегічний задум РФ із захоплення всієї Донеччини. Успішні дії українських захисників паралізували фактично наступальний потенціал ворога, а також дали можливість захопити в полон близько 250 російських бійців.

Щоб компенсувати безпрецедентні втрати, які вже перевищили 1,5 мільйона вбитими та пораненими, а це найбільший показник для армії РФ із часів Другої світової, Кремль готує нову масштабну мобілізацію. Наразі поповнення відбувається приховано, проте після виборів мобілізаційна кампанія перейде у відкриту фазу.

Водночас на передовій російська логістика зазнала повного краху. Залишені без стабільного постачання води та їжі росіяни критично залежать від поодиноких скидів провізії з дронів.