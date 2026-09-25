Росіяни на фронті п'ють власні відходи та знімають форму з мертвих

Артилеристи спеціального стрілецького батальйону поліції ведуть вогонь з гаубиці Д-30 по російських військах біля Дружківки. Фото: REUTERS/Stringer

Через катастрофічний стан логістики, відсутність води та їжі російські військові на фронті виживають завдяки власним відходам, а також скидам з дронів раз на два дні. Ті, хто втратив екіпірування під ударами українських безпілотників, перевдягається в речі з трупів або цивільний одяг.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів сержант батальйону "Свобода" НГУ Владислав Первухін.

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Росіяни змушені вживати свої відходи на фронті

Російське командування продовжує масово відправляти піхоту в штурми, залучаючи як добровольців, так і примусово мобілізованих. Проте система забезпечення ворожих підрозділів на передовій практично знищена. За словами сержанта батальйону "Свобода" Національної гвардії України Владислава Первухіна, росіяни відчувають гострий дефіцит питної води, продовольства та базової логістики.

Військовослужбовець зазначив, що українські захисники неодноразово отримували підтвердження катастрофічного становища противника через радіоперехоплення та переговори з ворогом. Ситуація з водою настільки складна, що російські штурмовики змушені вживати власні відходи життєдіяльності.

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Окрім продовольчої кризи, росіяни мають серйозні проблеми з амуніцією. Попри те, що на штурм вони йдуть екіпірованими, після перших же зіткнень, вибухи мін та удари українських FPV-дронів, вони лишаються буквально голі і босі, проте командування все одно жене їх уперед.

Щоб знайти хоч якийсь одяг, росіяни спускаються у підвали покинутих будинків і перевдягаються у знайдені там цивільні речі. Також масовим явищем стало мародерство серед своїх.

"Шукають десь по підвалах цивільні речі або речі своїх попередників, роздягають трупи одягаються в цей одяг", — розповів сержант НГУ.

Мізерні поставки з повітря

Єдиним джерелом постачання для передових позицій ворога залишаються безпілотники. Окупанти намагаються передавати припаси за допомогою дронів-камікадзе або апаратів літакового типу, однак ці обсяги абсолютно не покривають потреб особового складу.

Як зазначають у батальйоні "Свобода", в середньому один такий літальний апарат прилітає до російських піхотинців раз на два дні. Але й цей повітряний вантаж невеличкий, бо зазвичай росіянам скидають лише півлітрову пляшку води та одну банку тушкованки.

Новини.LIVE інформували, що в прикордонні Харківщини російські сили намагаються просунутися вперед, зосередивши найбільшу активність у двох громадах. Ворог накриває українські рубежі щільним вогнем артилерії, після чого кидає піхоту на штурми та спроби інфільтрації.

Через хронічну нездатність повернути втрачені позиції Кремль готує масштабне збільшення угруповання російських військ в Україні. Російське командування вже запустило процес доукомплектування у прихованому форматі, проте після завершення виборчої кампанії набір зроблять офіційним і публічним.