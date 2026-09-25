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Главная Новости дня Россияне пьют свои отходы: сержант НГУ о ситуации на фронте

Россияне пьют свои отходы: сержант НГУ о ситуации на фронте

Ua ru
25 сентября 2026 11:35
Эксклюзив
Россияне на фронте пьют собственные отходы и снимают форму с погибших
Артиллеристы специального стрелкового батальона полиции ведут огонь из гаубицы Д-30 по российским войскам вблизи Дружковки. Фото: REUTERS/Stringer

Из-за катастрофического состояния логистики, отсутствия воды и еды российские военные на фронте выживают за счет собственных отходов, а также сбросов с дронов раз в два дня. Те, кто лишился снаряжения под ударами украинских беспилотников, переодеваются в вещи с трупов или в гражданскую одежду.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал сержант батальона «Свобода» НГУ Владислав Первухин.

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Россияне вынуждены употреблять свои отходы на фронте

Российское командование продолжает массово отправлять пехоту в штурмы, привлекая как добровольцев, так и принудительно мобилизованных. Однако система обеспечения вражеских подразделений на передовой практически уничтожена. По словам сержанта батальона «Свобода» Национальной гвардии Украины Владислава Первухина, россияне испытывают острый дефицит питьевой воды, продовольствия и базовой логистики.

 

Военнослужащий отметил, что украинские защитники неоднократно получали подтверждение катастрофического положения противника благодаря радиоперехватам и переговорам с врагом. Ситуация с водой настолько сложна, что российские штурмовики вынуждены употреблять собственные отходы жизнедеятельности.

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Помимо продовольственного кризиса, у россиян серьезные проблемы с боеприпасами. Несмотря на то, что на штурм они идут в полной экипировке, после первых же столкновений, взрывов мин и ударов украинских FPV-дронов они остаются буквально голые и босые, однако командование все равно гонит их вперед.

Чтобы найти хоть какую-то одежду, россияне спускаются в подвалы заброшенных домов и переодеваются в найденные там гражданские вещи. Также массовым явлением стало мародерство среди своих.

"Ищут где-то в подвалах гражданскую одежду или вещи своих предшественников, раздевают трупы и надевают эту одежду", — рассказал сержант НГУ.

Ничтожные поставки с воздуха

Единственным источником снабжения для передовых позиций врага остаются беспилотники. Оккупанты пытаются передавать припасы с помощью дронов-камикадзе или аппаратов самолетного типа, однако эти объемы абсолютно не покрывают потребности личного состава.

Как отмечают в батальоне «Свобода», в среднем один такой летательный аппарат прилетает к российским пехотинцам раз в два дня. Но и этот воздушный груз невелик, поскольку обычно россиянам сбрасывают лишь пол-литровую бутылку воды и одну банку тушеного мяса.

Новини.LIVE сообщали, что в приграничной зоне Харьковской области российские силы пытаются продвинуться вперед, сосредоточив наибольшую активность в двух населенных пунктах. Враг обрушивает на украинские рубежи плотный артиллерийский огонь, после чего бросает пехоту на штурмы и попытки инфильтрации.

Из-за хронической неспособности вернуть утраченные позиции Кремль готовит масштабное увеличение группировки российских войск в Украине. Российское командование уже запустило процесс доукомплектования в скрытом формате, однако после завершения избирательной кампании набор сделают официальным и публичным.

российские войска война в Украине фронт ситуация на фронте
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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