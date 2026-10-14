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Главная Новости дня Операция "Вивальди": Билецкий подвел итоги достижений ВСУ

Операция "Вивальди": Билецкий подвел итоги достижений ВСУ

Ua ru
14 октября 2026 11:35
Операция Вивальди: защитники освободили 101 кв. км и три села
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий. Фото: Третья штурмовая бригада/3brig.ab3.army

Силы Третьего армейского корпуса освободили 101 квадратный километр и три села в ходе четвёртой фазы наступления "Вивальди". Эта масштабная операция позволила сорвать планы российской армии по окружению Славянско-Краматорской агломерации и защитить ключевую трассу на Харьков, а также нанесла большие потери войскам.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, цитирует Новини.LIVE.

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Операция "Вивальди" вызвала хаос в российских войсках

Андрей Билецкий отчитался об итогах четвертого этапа масштабной военной операции "Вивальди". В ходе этого этапа Силы обороны деоккупировали 101 кв. км территории.

Под полный контроль украинских военных перешли населенные пункты Липовое, Колодзи и Зеленая Долина. В боях на этом участке российские оккупационные войска потеряли около 3000 солдат.

По сообщению командования, первоначальная цель операции заключалась исключительно в ликвидации вражеской инфильтрации, однако действия военных стремительно переросли в крупное наступление. Вражеские подразделения начали терять управляемость, что спровоцировало тотальную дезориентацию и хаос среди российского личного состава.

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Оценивая стратегическое значение прорыва, Андрей Билецкий подчеркнул важность сохранения ключевых логистических путей на востоке Украины.

"Мы не позволили противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в тиски, а также защитили трассу Харьков — Славянск", — заявил бригадный генерал.

Он также добавил: "Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе. Мы сорвали наступление группировки «Запад» и вынудили её перебросить часть подразделений 1-й танковой армии, что ослабило давление на Купянск-Вузловой".

Общие итоги и силы операции «Вивальди»

В течение всех четырёх сезонов наступательной операции украинская армия очистила от оккупантов 277 квадратных километров территории и освободила 16 населённых пунктов.

Общие потери вооруженных сил РФ за этот период составили 8000 военнослужащих. К выполнению боевых задач привлекалась крупная группировка украинских сил. Основной удар наносили Третья штурмовая бригада, 60-я ОМБр, 125-я ОВМБр, 3-й ОРБ, 25-й ОПТБ и 21-й ОПБпС "KRAKEN¹⁶⁵⁴". Совместно с ними действовали приданные силы: 66-я ОМБр, 3-й пограничный отряд, 10-й мобильный пограничный отряд "Дозор", тактические группы 8-го полка ССО, Lasar's Group НГУ, К-2 СБС, а также беспилотные подразделения ЦСО "А".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что, по сентябрьским подсчётам Альянса, Россия понесла колоссальные потери. Более 50 тысяч россиян выбыли из строя убитыми и ранеными, причём безвозвратные потери могут достигать 28 тысяч человек.

Многоэтапная военная операция "Вивальди" доказала способность Сил обороны разгромить врага даже в самых сложных условиях. Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин заявил, что секретами успешного прорыва стали нестандартное управление войсками, полная информационная тишина и удачная дезинформация. Противника заранее сбили с толку относительно направления главного удара, а из-за нехватки патронов и продовольствия оккупанты начали массово сдаваться в плен.

Андрей Билецкий фронт ситуация на фронте Третья штурмова бригада боевые действия операция "Вивальди"
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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