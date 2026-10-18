Украинские военные во время выполнения боевых задач. Иллюстративное фото: facebook.com/ab3.army

Украинские военные показали кадры боевых действий во время освобождения Дерилово и Колодязов в Донецкой области. В видео показана работа бойцов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Операция проходила в рамках наступательных действий Третьего армейского корпуса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Третий армейский корпус в воскресенье, 18 октября.

Реклама

Как военные освобождали Дерилово и Колодзи

В подразделении Третьего армейского корпуса опубликовали кадры операции "Вивальди" с участием бойцов 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады. В сообщении отмечается, что украинские военные прорвали линию обороны противника.

Авторы видео подчеркнули важность слаженного взаимодействия и четкого планирования. По их словам, перед наступлением Третьего армейского корпуса в течение нескольких недель соблюдалось информационное затишье.

"Путь меча, или как ударный кулак 60-й ОМБр освобождал Дерилово и Колодязи. Недели полной тишины перед наступлением Третьего армейского корпуса превратились в наступление, которое оккупанты уже не могли остановить", — говорится в описании под видео.

Читайте также:

Что известно об операции "Вивальди"

"Вивальди" — наступательная операция Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого. Она проходила на Лиманском направлении в Донецкой области с конца весны 2026 года. Публично о первом этапе операции корпус сообщил 15 сентября.

20 сентября стало известно об освобождении Шандрыголового и Дерилового, а также об установлении полного контроля над Дробишевым. По данным Третьего армейского корпуса, в ходе второго этапа украинские военные вернули под контроль еще 40 квадратных километров территории.

Новини.LIVE сообщали, что 14 октября 2026 года командир корпуса Андрей Билецкий сообщил о результатах четвёртого этапа операции. Украинские военные освободили Зеленую Долину, Липовое и Колодзи и вернули под контроль Украины еще 101 квадратный километр территории.

По данным Третьего армейского корпуса, в целом за четыре этапа операции украинские силы вернули под полный контроль 16 населенных пунктов и 277 квадратных километров территории. 14 октября корпус сообщил о завершении четвертого этапа операции.

Новини.LIVE также писали, что пресс-секретарь Третьего армейского корпуса Александр Бородин намекнул на возможное продолжение серии операций после "Вивальди". По его словам, следующие операции могут получить названия в честь известных композиторов, в частности Баха и Моцарта.