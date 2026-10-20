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Главная Новости дня Россия атаковала Краматорск: погибли трое мирных жителей, есть раненые

Россия атаковала Краматорск: погибли трое мирных жителей, есть раненые

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20 октября 2026 13:17
Россия обстреляла Краматорск: трое погибших, двое раненых facebook.com/don.gp.gov.ua
Последствия атаки РФ на Краматорск. Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Российские войска в очередной раз атаковали Краматорск в Донецкой области. В результате вражеского удара погибли трое мужчин, еще двое человек получили ранения. Также в городе повреждены три многоквартирных жилых дома.

Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура во вторник, 20 октября, пишет Новини.LIVE.

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Атака РФ на Краматорськ
Разрушения в результате атаки РФ на Краматорск 20 октября 2026 года. Фото: facebook.com/don.gp.gov.ua

Последствия обстрела Краматорска

Сегодня, 20 октября, около 10:04 российские военные атаковали Краматорск Донецкой области.

В результате обстрела погибли трое мужчин в возрасте 42, 47 и 48 лет. Еще двое человек — женщина и 38-летний мужчина — получили ранения.

По данным прокуратуры, у пострадавших диагностированы осколочные ранения и минно-взрывные травмы.

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В городе в результате атаки повреждены три многоквартирных жилых дома. В настоящее время устанавливается тип вооружения, из которого российские войска обстреляли Краматорск.

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Скриншот сообщения Донецкой областной прокуратуры/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что за сутки 18 октября российские войска нанесли 1805 ударов по Донецкой области, в результате которых погибли двое гражданских лиц и ещё двое получили ранения. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, в частности Краматорск, Дружковка и Славянск. Всего повреждено 41 гражданский объект, среди которых 27 жилых домов, церковь и объекты инфраструктуры.

Новини.LIVE также писали, что украинские военные освободили Дерилово и Колодязи в Донецкой области в ходе наступательной операции "Вивальди". В боевых действиях принимали участие бойцы 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады, которые прорвали оборону противника. Операция проводилась в рамках наступательных действий Третьего армейского корпуса на Лиманском направлении.

Донецкая область обстрелы Краматорск война в Украине Россия атака погибшие
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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