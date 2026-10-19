Последствия российских обстрелов жилой застройки в Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины/npu.gov.ua/

За прошедшие сутки российские войска нанесли 1805 ударов по Донецкой области. В результате российских атак погибли двое мирных жителей, ещё двое получили ранения. Под массированным обстрелом оказались восемь населенных пунктов, где зафиксированы повреждения десятков домов, церкви и инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Национальной полиции Украины.

Реклама

Жертвы среди гражданского населения и бомбовые удары России по городам

В результате российских атак в Донецкой области есть потери среди мирного населения. В Краматорске погиб один человек, еще один получил ранения. Российские войска атаковали город 14 раз, причём в половине случаев использовали авиабомбы. Эти семь бомбовых попаданий и другие обстрелы привели к значительным разрушениям: повреждены восемь многоквартирных и четыре частных дома.

Повреждения в доме в результате обстрелов. Фото: Нацполиция Украины/npu.gov.ua/

Пострадала также гражданская инфраструктура: под удар попали местная церковь, автомагазин, шинный центр, торговый киоск, нежилое помещение и два легковых автомобиля.

Тем временем в Дружковке оккупанты применили FPV-дрон. В результате этого удара один мирный житель был убит, ещё один житель города получил травмы.

Читайте также:

Полностью разрушенный дом в Донецкой области. Фото: Нацполиция Украины/npu.gov.ua/

В Славянске четыре вражеских FPV-дрона повредили частный дом, два гражданских автомобиля и служебный транспорт спасателей ГСЧС. Кроме того, уже этой ночью, с 03:00 до 03:40, российская армия нанесла ещё три удара по жилым кварталам Славянска. Правоохранители в настоящее время устанавливают точные последствия этой серии атак.

Полиция обследует территорию. Фото: Нацполиция Украины

Существенный ущерб нанесён и более мелким населённым пунктам области. В селе Староварваровка повреждены семь домов, в поселке Беленькое — шесть частных домов, а в Золотых Прудах разрушениям подверглось учебное заведение. Также под вражеским огнем находились поселок Ясногорка и село Долина.

Всего за прошедшие сутки в Донецкой области правоохранители зафиксировали 1805 вражеских обстрелов. Оккупационные войска обстреливали как линию фронта, так и непосредственно жилой сектор в восьми населенных пунктах. Всего разрушениям подверглись 41 гражданский объект, из которых 27 — это были дома местных жителей.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 19 октября Россия нанесла очередной комбинированный удар по нескольким регионам Украины. По Киеву оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами без предварительного оповещения о тревоге.

Пожары и повреждения зафиксировали как минимум в трех районах столицы, а из-за повреждения инфраструктуры метрополитена две станции метро были вынуждены закрыться для пассажиров.

Вражеские атаки затронули также западные и восточные области. В Ровенской области под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, где пострадали две женщины, хотя силам ПВО удалось перехватить значительную часть целей.

В Днепре российские войска разрушили жилые дома в частном секторе, в больницу доставили 84-летнюю пенсионерку, спасатели проверяют завалы на наличие заблокированных жителей, а в небе над областью защитники сбили 21 вражеский беспилотник.