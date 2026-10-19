Наслідки російських атак по житловій забудові в Донецькій області. Фото: Нацполіція України/npu.gov.ua/

Протягом минулої доби російські війська завдали 1805 ударів по Донеччині. Від російських атак загинули двоє цивільних, ще двоє отримали поранення. Під масованим вогнем опинилися вісім населених пунктів, де зафіксовано пошкодження десятків будинків, церкви та інфраструктури.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Нацполіції України.

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Жертви серед цивільних та бомбові російські удари по містах

Внаслідок російських атак на Донеччині є втрати серед мирного населення. У Краматорську загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Російські війська атакували місто 14 разів, використавши для половини ударів авіабомби. Ці сім бомбових влучань та інші обстріли залишили значні руйнування: пошкоджено вісім багатоквартирних і чотири приватні будинки.

Пошкодження в будинку внаслідок обстрілів. Фото: Нацполіція України/npu.gov.ua/

Дісталося також цивільній інфраструктурі, під удар потрапили місцева церква, автомагазин, шинний центр, торгівельний кіоск, нежитлове приміщення та два легкові автомобілі.

Тим часом у Дружківці окупанти застосували FPV-дрон. Внаслідок цього удару одного мирного жителя було вбито, ще один мешканець міста зазнав травмувань.

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Повністю зруйнований будинок на Донеччині. Фото: Нацполіція України/npu.gov.ua/

У Слов'янську чотири ворожі FPV-дрони пошкодили приватну оселю, дві цивільні автівки та службовий транспорт рятувальників ДСНС. Крім того, вже цієї ночі, з 03:00 до 03:40, російська армія завдала ще трьох ударів по житлових кварталах Слов'янська. Правоохоронці наразі встановлюють точні наслідки цієї серії атак.

Поліція обстежує територію. Фото: Нацполіція України

Суттєвих збитків завдано і меншим населеним пунктам області. У селі Староварварівка пошкоджено сім будинків, у селищі Біленьке — шість приватних осель, а в Золотих Прудах руйнувань зазнав заклад освіти. Також під ворожим вогнем перебували селище Ясногірка та село Долина.

Загалом за минулу добу на Донеччині правоохоронці зафіксували 1805 ворожих обстрілів. Окупаційні війська цілили як по лінії фронту, так і безпосередньо по житловому сектору у восьми населених пунктах. Загалом руйнувань зазнав 41 цивільний об'єкт, з яких 27 — це були будинки місцевих жителів.

Також Новини.LIVE інформували, що в ніч проти 19 жовтня Росія завдала чергового комбінованого удару по кількох регіонах України. По Києву окупанти вдарили балістичними ракетами без завчасного попередження тривоги.

Пожежі та пошкодження зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, а через ураження інфраструктури метрополітену дві станції підземки були змушені зачинити для пасажирів.

Ворожі атаки зачепили також західні та східні області. На Рівненщині під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, де постраждали дві жінки, хоча силам ППО вдалося перехопити значну частину цілей.

У Дніпрі російські сили розбили житлові будинки у приватному секторі, до лікарні забрали 84-річну пенсіонерку, рятувальники перевіряють завали на наявність заблокованих мешканців, а в небі над областю захисники збили 21 ворожий безпілотник.