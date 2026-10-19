Руїни будинку після атаки РФ. Фото: Дніпропетровська ОВА/t.me/dnipropetrovskaODA

Дніпро опинилося під черговим російським ударом у ніч проти 19 жовтня, унаслідок якого руйнувань зазнав приватний сектор. Через атаку до лікарні потрапила 84-річна жінка, а в розбитих оселях ще можуть залишатися заблоковані люди. Паралельно в небі над областю оборонці знищили 21 ворожий безпілотник.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Дніпропетровської ОВА.

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Наслідки удару по приватному сектору в Дніпрі

Російська армія здійснила чергову атаку на місто Дніпро. Мішенню окупантів стали житлові квартали обласного центру, де серйозних пошкоджень зазнали приватні будинки містян. Наразі відомо про щонайменше одну потерпілу внаслідок цього обстрілу. Травми отримала 84-річна жінка. Медичні працівники оперативно надали їй необхідну допомогу на місці та відразу шпиталізували до лікарні для подальшого лікування.

Пошукові роботи та ліквідація безпілотників

За попередніми даними екстрених відомств, ситуація може ускладнитися, оскільки всередині пошкоджених будівель можуть перебувати заблоковані мешканці. Усі профільні служби вже прибули на місце інциденту та проводять пошуково-рятувальні заходи у приватному секторі Дніпра.

Тим часом сили протиповітряної оборони активно відпрацювали по ворожих цілях на рівні всього регіону. Протягом ночі в повітряному просторі Дніпропетровської області українським захисникам вдалося успішно збити 21 російський безпілотний літальний апарат.

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Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на 19 жовтня росіяни вдруге вдарили балістикою по Києву, пошкодивши наземну станцію метрополітену, колії та кабельні мережі.

Через руйнування столична підземка тимчасово скоротила червону лінію: станції "Чернігівська" та "Лісова" повністю зачинили для входу й виходу пасажирів, а поїзди курсують лише між "Академмістечком" та "Дарницею". Поки фахівці відновлюють пошкоджену інфраструктуру, киян просять враховувати обмеження під час планування поїздок.