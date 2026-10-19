Руины дома после атаки РФ. Фото: Днепропетровская ОГА/t.me/dnipropetrovskaODA

Днепр подвергся очередному российскому удару в ночь на 19 октября, в результате чего были разрушены дома в частном секторе. Вследствие атаки в больницу была доставлена 84-летняя женщина, а в разрушенных домах, возможно, до сих пор находятся заблокированные люди. Параллельно в небе над областью защитники уничтожили 21 вражеский беспилотник.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Днепропетровской ОГА.

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Последствия удара по частному сектору в Днепре

Российская армия совершила очередную атаку на город Днепр. Мишенью оккупантов стали жилые кварталы областного центра, где серьезные повреждения получили частные дома горожан. На данный момент известно как минимум об одной пострадавшей в результате этого обстрела. Травмы получила 84-летняя женщина. Медики оперативно оказали ей необходимую помощь на месте и сразу госпитализировали в больницу для дальнейшего лечения.

Поисковые работы и ликвидация беспилотников

По предварительным данным экстренных служб, ситуация может осложниться, поскольку внутри поврежденных зданий могут находиться заблокированные жильцы. Все профильные службы уже прибыли на место происшествия и проводят поисково-спасательные мероприятия в частном секторе Днепра.

Тем временем силы противовоздушной обороны активно наносили удары по вражеским целям по всему региону. В течение ночи в воздушном пространстве Днепропетровской области украинским защитникам удалось успешно сбить 21 российский беспилотный летательный аппарат.

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Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 19 октября россияне во второй раз нанесли баллистический удар по Киеву, повредив наземную станцию метрополитена, пути и кабельные сети.

Из-за разрушений столичная подземка временно сократила красную линию: станции "Черниговская" и "Лесная" полностью закрыли для входа и выхода пассажиров, а поезда курсируют только между "Академгородом" и "Дарницей". Пока специалисты восстанавливают поврежденную инфраструктуру, киевлян просят учитывать ограничения при планировании поездок.