Наслідки російського обстрілу Рівненщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували гіпермаркет у Рівненській області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Після обстрілу сталася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл Рівненщини

Окупанти 20 жовтня неодноразово атакували один із гіпермаркетів Рівненщини, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Рівненщини. Фото: ДСНС

"Гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники на тлі пошкодженого гіпермаркету на Рівненщині. Фото: ДСНС

Росія поранила чотирьох людей, трьох із яких госпіталізували.

Читайте також:

Ліквідація пожежі в гіпермаркеті. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу. До гасіння залучали 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Полтавську ОВА, 20 жовтня російські окупанти атакували Кременчук. Ворожий дрон влучив у будівлю навчального закладу, внаслідок чого сталася пожежа.

А внаслідок російського удару на склад в передмісті Дніпра загинули двоє людей та четверо отримали поранення. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа.