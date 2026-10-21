Росія атакувала гіпермаркет на Рівненщині: четверо постраждалих
Російські окупанти атакували гіпермаркет у Рівненській області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Після обстрілу сталася масштабна пожежа.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Рівненщини
Окупанти 20 жовтня неодноразово атакували один із гіпермаркетів Рівненщини, внаслідок чого спалахнула пожежа.
"Гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця", — йдеться у повідомленні.
Росія поранила чотирьох людей, трьох із яких госпіталізували.
Рятувальники ліквідували пожежу. До гасіння залучали 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на Полтавську ОВА, 20 жовтня російські окупанти атакували Кременчук. Ворожий дрон влучив у будівлю навчального закладу, внаслідок чого сталася пожежа.
А внаслідок російського удару на склад в передмісті Дніпра загинули двоє людей та четверо отримали поранення. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа.