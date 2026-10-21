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Головна Новини дня Росія атакувала гіпермаркет на Рівненщині: четверо постраждалих

Росія атакувала гіпермаркет на Рівненщині: четверо постраждалих

Ua ru
21 жовтня 2026 08:45
Росія атакувала гіпермаркет на Рівненщині: четверо поранених і масштабна пожежа ДСНС
Наслідки російського обстрілу Рівненщини. Фото: ДСНС

Російські окупанти атакували гіпермаркет у Рівненській області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Після обстрілу сталася масштабна пожежа.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Рівненщини

Окупанти 20 жовтня неодноразово атакували один із гіпермаркетів Рівненщини, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Російська атака на Рівненщину 20 жовтня
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу Рівненщини. Фото: ДСНС

"Гасіння ускладнювали значне пожежне навантаження та загроза повторних ударів. Рятувальники були змушені відходити в безпечні місця", — йдеться у повідомленні.

Обстріл Рівненщини 20 жовтня
Рятувальники на тлі пошкодженого гіпермаркету на Рівненщині. Фото: ДСНС

Росія поранила чотирьох людей, трьох із яких госпіталізували. 

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Удар Росії по Рівненщині 20 жовтня
Ліквідація пожежі в гіпермаркеті. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували пожежу. До гасіння залучали 46 рятувальників та 13 одиниць техніки ДСНС.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Полтавську ОВА, 20 жовтня російські окупанти атакували Кременчук. Ворожий дрон влучив у будівлю навчального закладу, внаслідок чого сталася пожежа.

А внаслідок російського удару на склад в передмісті Дніпра загинули двоє людей та четверо отримали поранення. Внаслідок обстрілу сталася масштабна пожежа.

війна ДСНС Рівненська область обстріли магазини
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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