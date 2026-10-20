Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: facebook.com/DSNSKHM

Увечері у вівторок, 20 жовтня, Кременчук Полтавської області зазнав дронового удару. БпЛА влучив у будівлю навчального закладу. Спалахнула пожежа. Травмувалася людина.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Кременчука ввечері 20 жовтня

Повітряна тривога у Кременчуцькому районі Полтавської області тривала від 21:26 до 23:12. О 22:02 Повітряні Сили ЗС України попередили, що з півдня на Кременчук летить реактивний безпілотник.

"Окупанти завдали удару по абсолютно мирному об'єкту в центрі нашого міста — навчальному закладу, де ще сьогодні вдень навчалися студенти", — написав міський голова Кременчука Віталій Малецький.

На місці атаки працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Інформацію про наслідки обстрілу уточнюють.

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