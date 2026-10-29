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Главная Новости дня Российские дроны атаковали ветеринарный центр в Чернигове

Российские дроны атаковали ветеринарный центр в Чернигове

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29 октября 2026 11:29
Атака на Черниговскую область: Россия нанесла удар по ветеринарному центру Черниговская областная государственная администрация
Последствия падения. Фото: Черниговская областная государственная администрация

28 и 29 октября российские войска нанесли массированные удары беспилотниками по Черниговской области. Под ударами оказались гражданские автомобили в Семеновке и Корюковской общине. В Чернигове дрон попал в ветеринарный центр, ранив трех женщин; более сотни животных пришлось эвакуировать. Утром обстрелы приграничной зоны продолжились.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию, предоставленную Черниговской областной государственной администрацией.

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Удар по приюту для животных в Чернигове

Вечером 28 октября российские войска направили ударный беспилотник на областной центр. Целью вражеской «бандероли» стал ветеринарно-стерилизационный центр "Шаг к животным" в Чернигове. В результате атаки территория учреждения подверглась масштабным разрушениям, пострадали люди. Ранения получили три женщины в возрасте 18, 40 и 59 лет.

Чернігів обстріли
Последствия удара. Фото: Черниговская ОГА

На момент российского удара в центре находилось более сотни животных, но всех удалось спасти. Неравнодушные горожане оперативно разместили их на временное содержание. В сообщении местным жителям выразили искреннюю благодарность за оперативную помощь в спасении животных.

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Воронка от попадания. Фото: Нацполиция Украины

За прошедшие сутки россияне также устроили охоту на мирных жителей приграничной зоны, активно используя FPV-дроны. Только на территории Семеновки зафиксировано четыре целенаправленные атаки на обычные легковые автомобили местных жителей.

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Аналогичная ситуация произошла и в одном из сел Корюковской общины. Там под прицел вражеского FPV-беспилотника попали транспортные средства работников лесного хозяйства.

Обстріл Чернігівська область
Последствия взрыва в результате атаки. Фото: Черниговская ОГА

Помимо транспорта, российская армия наносила удары и по инфраструктурным объектам. Днем было зафиксировано попадание вражеского дрона типа "Гербера" в местное административное здание.

Террор против гражданского населения продолжился и утром 29 октября. Агрессор вновь нанес удар по Семеновке. На этот раз российский беспилотник атаковал обычный частный двор, повредив жилой дом и припаркованный рядом автомобиль.

Новини.LIVE сообщали, что утром 29 октября российский дрон нанес удар по Павлограду в Днепропетровской области. Там вспыхнули пожары в частных домах и коммерческом здании, ранения получила 15-летняя девушка.

Ночью под ударом оказалась и Ровенская область. Попадание произошло в гражданское предприятие в Сарненском районе. Погиб мужчина, а пожар, вспыхнувший на месте попадания, спасатели уже потушили.

животные Чернигов обстрелы дроны домашние питомцы ветеринары
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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