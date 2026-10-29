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Головна Новини дня Дрон РФ атакував Павлоград: поранено 15-річну дівчинку

Дрон РФ атакував Павлоград: поранено 15-річну дівчинку

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29 жовтня 2026 10:17
Атака дрона на Павлоград: 15-річна дівчинка дістала поранення ДСНС України
Атака Росії по Дніпропетровській області. Фото: ДСНС

Російський безпілотник атакував вранці у четвер, 29 жовтня, Павлоград, спричинивши пожежі у приватному секторі та комерційному приміщенні. Внаслідок удару постраждала 15-річна дівчинка. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

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Росія завдала удару дроном по Павлограду

Черговий акт збройної агресії проти мирного населення здійснили російські окупаційні війська, вдаривши по Павлограду. Внаслідок влучання дрона на території міста миттєво виникли займання.

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Повідомлення ОВА про атаку РФ по Павлограду. Фото: скриншот

Вогонь охопив приватний житловий будинок, а також приміщення місцевого магазину. Травмування отримала неповнолітня містянка, 15-річна дівчинка. Наразі постраждала перебуває під наглядом лікарів у медичному закладі.

За даними фахівців, пацієнтка зазнала осколкових уражень. Медичні працівники оцінюють її поточний стан як середнього ступеня тяжкості та продовжують надавати усю необхідну допомогу.

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Новини.LIVE інформували, що в ніч на 29 жовтня росіяни запустили по Україні 112 ударних безпілотників із трьох різних напрямків. ППО збила 97 дронів, причому 30 із них становили швидкісні реактивні моделі.

На Рівненщині під час цієї нічної атаки ворог поцілив у цивільне підприємство в Сарненському районі. Там загинув чоловік, а пожежу рятувальники вже загасили.

Паралельно росіяни продовжують крити артилерією та авіацією прикордоння. На Харківщині під ударами опинився сам Харків і ще 19 міст і сіл. Ворог знищив житлові будинки, навчальний заклад, поштові склади та автівки.  Є один загиблий, також постраждали люди, серед яких дитина.

На Сумщині за добу обстріляли 31 населений пункт. Травми отримали восьмеро цивільних, руйнувань зазнали житлові будинки, місцевий магазин, приватні машини та гаражі.

підлітки Дніпропетровська область обстріли дрони поранення Павлоград
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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