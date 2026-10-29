Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Дрон РФ атаковал Павлоград: ранена 15-летняя девочка

Дрон РФ атаковал Павлоград: ранена 15-летняя девочка

Ua ru
29 октября 2026 10:17
Нападение дрона на Павлоград: 15-летняя девочка получила ранение ГСЧС Украины
Российский обстрел Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Российский беспилотник нанес удар утром в четверг, 29 октября, по Павлограду, что привело к пожарам в частном секторе и коммерческом помещении. В результате удара пострадала 15-летняя девочка.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия нанесла удар дроном по Павлограду

Очередной акт вооруженной агрессии против мирного населения совершили российские оккупационные войска, нанеся удар по Павлограду. В результате попадания дрона на территории города мгновенно возникли возгорания.

null
Сообщение ОГА об атаке РФ на Павлоград. Фото: скриншот

Огонь охватил частный жилой дом, а также помещение местного магазина. Травмы получила несовершеннолетняя жительница города, 15-летняя девочка. В настоящее время пострадавшая находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении.

По данным специалистов, пациентка получила осколочные ранения. Медицинские работники оценивают её текущее состояние как средней степени тяжести и продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 29 октября россияне запустили по Украине 112 ударных беспилотников с трех разных направлений. ПВО сбила 97 дронов, причем 30 из них представляли собой скоростные реактивные модели.

В Ровенской области во время этой ночной атаки враг поразил гражданское предприятие в Сарненском районе. Там погиб мужчина, а пожар спасатели уже потушили.

Параллельно россияне продолжают обстреливать приграничные районы из артиллерии и с воздуха. В Харьковской области под ударами оказались сам Харьков и ещё 19 городов и сел. Враг уничтожил жилые дома, учебное заведение, почтовые склады и автомобили. Есть один погибший, также пострадали люди, среди которых ребёнок.

В Сумской области за сутки обстреляли 31 населенный пункт. Травмы получили восемь гражданских лиц, разрушениям подверглись жилые дома, местный магазин, частные автомобили и гаражи.

подростки Днепропетровская область обстрелы дроны ранение Павлоград
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации