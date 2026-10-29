Российский обстрел Днепропетровской области. Фото: ГСЧС

Российский беспилотник нанес удар утром в четверг, 29 октября, по Павлограду, что привело к пожарам в частном секторе и коммерческом помещении. В результате удара пострадала 15-летняя девочка.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

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Россия нанесла удар дроном по Павлограду

Очередной акт вооруженной агрессии против мирного населения совершили российские оккупационные войска, нанеся удар по Павлограду. В результате попадания дрона на территории города мгновенно возникли возгорания.

Сообщение ОГА об атаке РФ на Павлоград. Фото: скриншот

Огонь охватил частный жилой дом, а также помещение местного магазина. Травмы получила несовершеннолетняя жительница города, 15-летняя девочка. В настоящее время пострадавшая находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении.

По данным специалистов, пациентка получила осколочные ранения. Медицинские работники оценивают её текущее состояние как средней степени тяжести и продолжают оказывать всю необходимую помощь.

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Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 29 октября россияне запустили по Украине 112 ударных беспилотников с трех разных направлений. ПВО сбила 97 дронов, причем 30 из них представляли собой скоростные реактивные модели.

В Ровенской области во время этой ночной атаки враг поразил гражданское предприятие в Сарненском районе. Там погиб мужчина, а пожар спасатели уже потушили.

Параллельно россияне продолжают обстреливать приграничные районы из артиллерии и с воздуха. В Харьковской области под ударами оказались сам Харьков и ещё 19 городов и сел. Враг уничтожил жилые дома, учебное заведение, почтовые склады и автомобили. Есть один погибший, также пострадали люди, среди которых ребёнок.

В Сумской области за сутки обстреляли 31 населенный пункт. Травмы получили восемь гражданских лиц, разрушениям подверглись жилые дома, местный магазин, частные автомобили и гаражи.