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Головна Новини дня РФ атакувала понад 30 населених пунктів на Сумщині: є поранені

РФ атакувала понад 30 населених пунктів на Сумщині: є поранені

Ua ru
29 жовтня 2026 09:02
Обстріли Сумщини: восьмеро людей поранені, пошкоджено будинки npu.gov.ua
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Сумщину. Фото: npu.gov.ua

Минулої доби російські війська обстріляли 31 населений пункт Сумської області. Унаслідок атак травмувалися восьмеро людей. Також пошкоджено житлові будинки, магазин, автомобілі та гараж.

Про це повідомили в Національній поліції України у четвер, 29 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Наслідки ударів РФ по Сумщині

Протягом минулої доби російські військові завдали 93 ударів по території Сумщини. На місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.

У Сумській громаді внаслідок атак російських безпілотників травмувалися 41-річний чоловік і 85-річна жінка. Також пошкоджено магазин та автомобілі.

У Путивльській громаді через удар російського БпЛА поранення отримав 40-річний чоловік. Унаслідок атаки пошкоджено гаражне приміщення.

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Ще п'ятеро людей постраждали в Шосткинській громаді. Поранення отримали 55-річна жінка та чоловіки віком 32, 57, 48 і 40 років. У громаді також пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки.

Крім того, пошкодження приватних будинків зафіксували в Березівській, Верхньосироватській, Серединобудській, Тростянецькій та Миколаївській громадах.

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Скриншот повідомлення Нацполіції/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно на Сумщині під час гуманітарного розмінування загинули двоє співробітників ДСНС — Олександр Ковальчук і Денис Сидорич. Трагедія сталася у Шосткинському районі, де під час роботи піротехнічної групи вибухнув російський боєприпас: один сапер загинув на місці, інший помер у лікарні від тяжких травм.

Новини.LIVE писали, що 28 жовтня 2026 року у Сумах російський безпілотник влучив у складське приміщення, унаслідок чого травмувалася одна людина та виникла пожежа. Будівля зазнала серйозних пошкоджень через вибух і вогонь. Через загрозу повторного обстрілу рятувальники тимчасово призупиняли гасіння, однак згодом ліквідували всі осередки горіння.

Суми Сумська область обстріли атака руйнування постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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