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Головна Новини дня У Сумах дрон РФ влучив у склад: постраждала людина

У Сумах дрон РФ влучив у склад: постраждала людина

Ua ru
28 жовтня 2026 15:06
Суми атакували російські дрони: постраждала людина, виникла пожежа ДСНС Сумщини
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Сумщини

У середу, 28 жовтня, російські війська завдали чергового удару безпілотником по Сумах, унаслідок чого травмувалася одна людина та виникла пожежа. Під атакою опинилося складське приміщення, де рятувальники через загрозу повторного обстрілу були змушені тимчасово призупинити гасіння.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

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Сотрудники ГСЧС
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Сумщини

Наслідки російської атаки на Суми

За інформацією ДСНС, російський ударний безпілотник атакував складське приміщення в Сумах. Унаслідок влучання спалахнула пожежа, а одна людина дістала травми.

Будівля зазнала серйозних пошкоджень, частину яких створив вибух, а інші сталися від пожежі.

Сотрудники ГСЧС
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Сумщини

Через небезпеку повторної атаки співробітники ДСНС були змушені тимчасово призупиняти роботи.

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"Наразі всі осередки горіння вдалося ліквідувати", — повідомили у відомстві.

Сотрудники ГСЧС
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Сумщини

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що антидронова сітка у Запорізькій області захистила пасажирський автобус від російського безпілотника. Дрон заплутався у захисній конструкції та вибухнув, не діставшись транспортного засобу.

Також Новини.LIVE писав, що російські війська вдарили по багатоповерховому житловому будинку в Харкові. В результаті атаки частина конструкцій була зруйнована, а під завалами опинилися люди.

ДСНС Суми Сумська область обстріли війна в Україні
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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