В Сумах дрон РФ попал в склад: один человек пострадал
В среду, 28 октября, российские войска нанесли очередной удар беспилотником по Сумам, в результате чего пострадал один человек и возник пожар. Под атакой оказалось складское помещение, где спасатели из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены временно приостановить тушение.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.
Последствия российской атаки на Сумы
По информации ГСЧС, российский ударный беспилотник атаковал складское помещение в Сумах. В результате попадания вспыхнул пожар, а один человек получил травмы.
Здание получило серьезные повреждения, часть которых была вызвана взрывом, а остальные возникли в результате пожара.
Из-за опасности повторной атаки сотрудники ГСЧС были вынуждены временно приостанавливать работы.
"В настоящее время все очаги возгорания удалось ликвидировать", — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что антидроновая сетка в Запорожской области защитила пассажирский автобус от российского беспилотника. Дрон запутался в защитной конструкции и взорвался, не достигнув транспортного средства.
Также Новини.LIVE писал, что российские войска ударили по многоэтажному жилому дому в Харькове. В результате атаки часть конструкций была разрушена, а под завалами оказались люди.