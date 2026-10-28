Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

В среду, 28 октября, российские войска нанесли очередной удар беспилотником по Сумам, в результате чего пострадал один человек и возник пожар. Под атакой оказалось складское помещение, где спасатели из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены временно приостановить тушение.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

Последствия российской атаки на Сумы

По информации ГСЧС, российский ударный беспилотник атаковал складское помещение в Сумах. В результате попадания вспыхнул пожар, а один человек получил травмы.

Здание получило серьезные повреждения, часть которых была вызвана взрывом, а остальные возникли в результате пожара.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

Из-за опасности повторной атаки сотрудники ГСЧС были вынуждены временно приостанавливать работы.

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"В настоящее время все очаги возгорания удалось ликвидировать", — сообщили в ведомстве.

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что антидроновая сетка в Запорожской области защитила пассажирский автобус от российского беспилотника. Дрон запутался в защитной конструкции и взорвался, не достигнув транспортного средства.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска ударили по многоэтажному жилому дому в Харькове. В результате атаки часть конструкций была разрушена, а под завалами оказались люди.