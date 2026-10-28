Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Сумах дрон РФ попал в склад: один человек пострадал

В Сумах дрон РФ попал в склад: один человек пострадал

Ua ru
28 октября 2026 15:06
Сумы атаковали российские дроны: один человек пострадал, возник пожар ГСЧС Сумской области
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

В среду, 28 октября, российские войска нанесли очередной удар беспилотником по Сумам, в результате чего пострадал один человек и возник пожар. Под атакой оказалось складское помещение, где спасатели из-за угрозы повторного обстрела были вынуждены временно приостановить тушение.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

Реклама
Сотрудники ГСЧС
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

Последствия российской атаки на Сумы

По информации ГСЧС, российский ударный беспилотник атаковал складское помещение в Сумах. В результате попадания вспыхнул пожар, а один человек получил травмы.

Здание получило серьезные повреждения, часть которых была вызвана взрывом, а остальные возникли в результате пожара.

Сотрудники ГСЧС
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

Из-за опасности повторной атаки сотрудники ГСЧС были вынуждены временно приостанавливать работы.

Читайте также:

"В настоящее время все очаги возгорания удалось ликвидировать", — сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГСЧС
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Сумской области

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что антидроновая сетка в Запорожской области защитила пассажирский автобус от российского беспилотника. Дрон запутался в защитной конструкции и взорвался, не достигнув транспортного средства.

Также Новини.LIVE писал, что российские войска ударили по многоэтажному жилому дому в Харькове. В результате атаки часть конструкций была разрушена, а под завалами оказались люди.

ГСЧС Сумы Сумская область обстрелы война в Украине
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации