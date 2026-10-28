Будівництво дронопорту в Росії. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росія будує новий майданчик для запуску реактивних ударних безпілотників поблизу військового аеродрому Міллерово в Ростовській області. За попередніми оцінками, після завершення будівництва об'єкт зможе забезпечувати до 100 запусків дронів на добу, що може свідчити про підготовку РФ до посилення повітряних атак на Україну.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Реактивный шахед. Фото: ГУР

Новий російський дронопорт

За даними української розвідки, супутникові знімки підтверджують будівництво нового майданчика за 3,5 кілометра від військового аеродрому Міллерово.

Об'єкт призначений для підготовки та запуску реактивних безпілотників "Герань-4" і "Герань-5".

У ГУР повідомили, що наприкінці серпня на цій території ще не спостерігали активного будівництва. Однак до середини жовтня росіяни вже облаштували пускові позиції та необхідну інфраструктуру.

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За оцінкою розвідки, близькість до аеродрому дозволить росіянам використовувати наявні системи протиповітряної оборони та логістичного забезпечення.

"Новий дронопорт доповнює вже наявну російську мережу об'єктів для запуску БпЛА, яка налічує щонайменше 12 стаціонарних майданчиків", — зазначили в ГУР.

Росія модернізує реактивні безпілотники

Паралельно окупанти вдосконалюють ударні дрони. Зокрема, "Герань-4" отримала додаткові засоби автономної навігації та нову бойову частину для ураження мостових конструкцій і опор ліній електропередачі.

Аналогічну оптичну систему навігації росіяни інтегрують у модифікацію "Герань-5" К5.

За інформацією ГУР, дальність ураження "Герані-4" становить до 770 км, а "Герані-5" — до 950 км.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що очільник Офісу Президента Кирило Буданов спростував інформацію про нібито суперечку зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом. За його словами, описаного ЗМІ інциденту під час переговорів 9 жовтня не було.

Також Новини.LIVE писав, що правоохоронці викрили групу, яку підозрюють у привласненні військових дронів та їх повторному продажі ЗСУ під виглядом нових. У межах розслідування затримали 16 осіб, провели понад 100 обшуків і вилучили більш як 600 безпілотників.