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Головна Новини дня ЗСУ збивають до 80% реактивних Шахедів: Генштаб

ЗСУ збивають до 80% реактивних Шахедів: Генштаб

Ua ru
27 жовтня 2026 19:57
Реактивні Шахеди: Генштаб повідомив про 60% збиття та роль F-16 і Mirage ГУР
Реактивний Шахед після приземлення в полі. Фото: ГУР

Українські сили протиповітряної оборони поступово підвищують ефективність знищення російських реактивних ударних безпілотників типу "Герань-4", які противник використовує для атак. За результатами останніх трьох місяців середній показник їхнього збиття становить майже 60%, однак під час окремих російських ударів українським військовим вдається знищувати до 80% таких повітряних цілей.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

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Реактивный истребитель Мираж
Пілоти біля французького літака Mirage ПС ЗСУ. Фото: bukvy.org

Українська ППО збиває реактивні "Шахеди"

За інформацією Генштабу, важливу роль у знищенні реактивних безпілотників відіграє тактична авіація, зокрема винищувачі F-16, Mirage та МіГ-29.

При цьому українські військові посилюють так звану малу протиповітряну оборону, яка допомагає протидіяти повітряним загрозам в умовах дефіциту зенітних керованих ракет.

"Відсоток збиття ворожих реактивних ударних дронів поступово зростає", — зазначили в Генштабі.

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До складу малої ППО входять зенітні установки, комплекси "Гепард" і "Шилка", системи Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дрони-перехоплювачі та мобільні вогневі групи.

Зазначимо, що мобільні вогневі групи використовують не лише кулемети, а й переносні зенітно-ракетні комплекси, які також дозволяють знищувати реактивні безпілотники.

В Україні випробовують нові засоби перехоплення

У Генштабі наголосили, що військові продовжують працювати над здешевленням знищення повітряних цілей. Зокрема, тривають випробування нових дронів-перехоплювачів, окремі з яких уже продемонстрували здатність збивати десятки російських реактивних безпілотників.

"Окремі зразки вже мають у своєму активі збиття декількох десятків російських реактивних "гераней", — повідомили у відомстві.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що через посилення російських атак Харків фактично повернувся до реалій 2022 року. Депутат Харківської міськради Олександр Скорик заявив, що мешканці знову стикаються з регулярними обстрілами та загрозами для критичної інфраструктури.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російського удару по Дніпру було пошкоджено стадіон одного з міських ліцеїв. На спортивному об'єкті понівечено бігові доріжки та штучне покриття, а в будівлі навчального закладу вибито вікна. За попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

ППО Генштаб ЗСУ авіація Шахед реактивні дрони
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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