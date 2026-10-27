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Главная Новости дня ВСУ сбивают до 80% реактивных Шахедов: Генштаб

ВСУ сбивают до 80% реактивных Шахедов: Генштаб

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27 октября 2026 19:57
Реактивные Шахеды: Генштаб сообщил о 60% сбитых самолетов и роли F-16 и Mirage ГУР
Реактивный "Шахед" после приземления в поле. Фото: ГУР

Украинские силы противовоздушной обороны постепенно повышают эффективность уничтожения российских реактивных ударных беспилотников типа "Герань-4", которые противник использует для атак. По результатам последних трех месяцев средний показатель их сбития составляет почти 60%, однако во время отдельных российских ударов украинским военным удается уничтожать до 80% таких воздушных целей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Реактивный истребитель Мираж
Пилоты возле французского самолета Mirage Воздушных сил ВСУ. Фото: bukvy.org

Украинская ПВО сбивает реактивные "Шахеды"

По информации Генштаба, важную роль в уничтожении реактивных беспилотников играет тактическая авиация, в частности истребители F-16, Mirage и МиГ-29.

При этом украинские военные усиливают так называемую малую противовоздушную оборону, которая помогает противодействовать воздушным угрозам в условиях дефицита зенитных управляемых ракет.

"Процент сбития вражеских реактивных ударных дронов постепенно растет", — отметили в Генштабе.

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В состав малой ПВО входят зенитные установки, комплексы "Гепард" и "Шилка", системы Skynex, Skyranger, Terrahawk Paladin, дроны-перехватчики и мобильные огневые группы.

Отметим, что мобильные огневые группы используют не только пулеметы, но и переносные зенитно-ракетные комплексы, которые также позволяют уничтожать реактивные беспилотники.

В Украине испытывают новые средства перехвата

В Генштабе подчеркнули, что военные продолжают работать над снижением стоимости уничтожения воздушных целей. В частности, продолжаются испытания новых дронов-перехватчиков, некоторые из которых уже продемонстрировали способность сбивать десятки российских реактивных беспилотников.

"Отдельные образцы уже имеют на своем счету несколько десятков сбитых российских реактивных "гераней", — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что из-за усиления российских атак Харьков фактически вернулся к реалиям 2022 года. Депутат Харьковского горсовета Александр Скорик заявил, что жители вновь сталкиваются с регулярными обстрелами и угрозами для критической инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российского удара по Днепру был поврежден стадион одного из городских лицеев. На спортивном объекте повреждены беговые дорожки и искусственное покрытие, а в здании учебного заведения выбиты окна. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

ПВО Генштаб ВСУ авиация Шахед реактивные дроны
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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