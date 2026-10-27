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Головна Новини дня Росія випустила 280 дронів та балістику: результати роботи ППО

Росія випустила 280 дронів та балістику: результати роботи ППО

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27 жовтня 2026 10:29
Росія випустила 280 безпілотників і балістичні ракети: наслідки 27 жовтня Генштаб ЗСУ
Військовослужбовець ЗСУ у мобільно-вогневій групі. Фото: Генштаб ЗСУ

З 18:00 26 жовтня і протягом усієї ночі 27 жовтня Росія здійснила масштабну повітряну атаку. Головною мішенню для ворожих ударів цього разу став Київ. Для прориву оборони росіяни застосували балістичні ракети комплексів "Іскандер-М" та С-400, а також одразу 280 дронів. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані від Командування Повітряних сил ЗСУ. 

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Що відомо про результати роботи ППО 27 жовтня 

Відбиттям цього повітряного нападу займалися мобільні вогневі групи, підрозділи зенітних ракетних військ, авіація, а також фахівці з радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

За попередніми даними, Сили оборони успішно збили або подавили 257 російських цілей. Захисникам вдалося нейтралізувати дві балістичні ракети та 255 ворожих безпілотників, серед яких 56 були реактивними. Військові зазначають, що кілька ударних дронів ще залишаються у повітряному просторі України, тому бойова робота продовжується.

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Статистика роботи ППО 27 жовтня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Балістику росіяни запускали з Брянської області, тоді як дрони летіли з Орла, Міллерового, Курська, Шаталового, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та кримського Гвардійського. Попри надвисоку результативність оборонців, повністю уникнути наслідків не вдалося.

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Засоби повітряного нападу влучили по 25 локаціях. Крім того, у 16 місцях зафіксовано падіння уламків від збитих російських цілей.

Новини.LIVE інформували, що Україна відчуває гострий дефіцит ракет для протиповітряної оборони через надмірні витрати боєприпасів армією США на Близькому Сході, де на збиття одного дрона випускали цілі залпи перехоплювачів. Як зазначив Юрій Ігнат, українським силам такої кількості вистачило б на роки, адже ЗСУ навчилися воювати в умовах жорсткого ліміту й успішно знищують цілі із засідок маневреними установками Patriot.

Водночас Київ готовий припинити удари по російській енергетиці, але лише на умовах взаємності. Володимир Зеленський озвучив Дональду Трампу компроміс. Якщо Вашингтон наполягає, щоб Україна не била у відповідь по енергооб'єктах РФ, то США зобов'язані передати Києву достатньо протиракет для надійного захисту власних підстанцій та електростанцій. Без належної ППО країна не залишатиметься мішенню беззахисною перед атаками ворога.

обстріли ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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