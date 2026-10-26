Установка ППО Patriot. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Криза з боєприпасами для ППО системи виникла через марнотратство на Близькому Сході, де на один безпілотник американські війська витрачали цілі пакети ракет. Юрій Ігнат заявив, що цих запасів Україні вистачило б на роки з нинішніми навичками бійців, адже ЗСУ навчилися працювати економно, знищуючи ворога із засідок "блукаючими" Patriot.

Про це Юрій Ігнат розповів у подкасті РБК-Україна "ЦЕ БАЗА", повідомляє Новини.LIVE.

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США витрачали на збиття дрона по кілька ракет Patriot

За його оцінкою Юрія Ігната, ситуація із забезпеченням могла бути кардинально іншою. Тієї кількості перехоплювачів до систем Patriot, яку іноземні військові вже встигли відстріляти, вистачило б для покриття потреб українського фронту на кілька років уперед.

Основною причиною такого стрімкого виснаження світових запасів стала відсутність реальної бойової практики в операторів. На відміну від українських розрахунків, які навчилися діяти максимально економно та витрачати одну ракету на одне успішне збиття, за кордоном фіксувалися випадки одночасного запуску до восьми протиракет по одиничній цілі.

"Тому ми й зараз опинилися в тій кризі, в якій є, тому що того, що було витрачено на Близькому Сході, нам вистачило б ще на кілька років бойової роботи системами Patriot", — резюмував речник.

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Колосальні перевитрати ракет безпосередньо пов'язані з технічними налаштуваннями самого американського комплексу. Система протиповітряної оборони здатна працювати у трьох форматах. Тобто вона може відпрацьовувати по цілях в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимах.

Саме останній режим ведення вогню без належного контролю з боку досвідченого екіпажу може автоматично випустити критично велику кількість боєприпасів за лічені секунди.

Представник Повітряних сил пояснив, що саме такий сценарій і розгортався на Близькому Сході.

"Через відсутність такого досвіду вони могли на один Shahed чи одну балістичну ракету випустити одразу весь пакет протиракет із пускової", — підкреслив офіцер.

ЗСУ навчилися економно користуватися системою Patriot

За час повномасштабного вторгнення Збройні сили України змогли не лише оптимізувати витрати дорогих перехоплювачів, але й повністю переписали тактику застосування цієї зброї.

Юрій Ігнат пояснив, що традиційно армія США розгортає Patriot виключно як стаціонарний щит, тримаючи комплекси на військових базах або летовищах для їхнього прикриття. Українські ж оборонці перетворили габаритну систему на мобільний інструмент для раптових атак.

Зокрема українські зенітники інколи працюють у форматі "блукаючого" комплексу: ховаються в засідку, несподівано збивають одразу п'ять ворожих бортів, після чого абсолютно неушкодженими покидають позицію та змінюють місце розташування.

Новини.LIVE інформували, що Україна стикається з гострим дефіцитом ракет для комплексів протиповітряної оборони Patriot на тлі підготовки Росії до збільшення балістичних ударів. За словами президента Володимира Зеленського, США скоротили постачання перехоплювачів PAC-2 і PAC-3, перенаправивши основні обсяги на Близький Схід. Наразі Київ залучає ракети через програму PURL за фінансування європейських партнерів, збираючи їх поштучно з різних країн для прикриття енергетичної та критичної інфраструктури, проте будь-яка передача зі складів ЄС потребує погодження Вашингтона.

Хоча адміністрація Дональда Трампа виділила новий пакет військової допомоги на 400 мільйонів доларів, ракети до систем Patriot до нього у вересні так і не потрапили.

Водночас сторони розглядають довгострокові рішення для подолання нестачі боєприпасів. Президент США Дональд Трамп під час останньої зустрічі з Володимиром Зеленським у вересні остаточно погодив передачу Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot. Зі свого боку Польща запропонувала розгорнути відповідні виробничі потужності на своїй території, вважаючи такий варіант безпечнішим за розміщення заводу в Україні в умовах постійних обстрілів.