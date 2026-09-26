США не включили ракети для Patriot у новий пакет допомоги Україні

Пускова установка зі складу зенітно-ракетного комплексу Patriot PAC-3MSE. Фото ілюстративне: US Army

Адміністрація президента США Дональда Трампа скерує на підтримку України 400 мільйонів, але до нового пакету військової допомоги не увійшли ракети для протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Вони необхідні Україні, щоб відбивати російські ракетні та дронові удари.

Про це з посиланням на Reuters передає Новини.LIVE.

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Яку допомогу нададуть Штати Україні

Наприкінці минулого року Конгрес США ухвалив рішення про надання Україні допомоги на суму 400 мільйонів доларів. Станом на початок поточного тижня 307 мільйонів доларів уже законтрактували, а ще 93 мільйони доларів мають оформити до 30 вересня.

Перші поставки військової допомоги стартували у вересні. Українці отримають наступальне обладнання і запчастини для бронетехніки. Постачання має тривати до жовтня 2029 року.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського повідомляв, що США передасть Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot. Про це під час зустрічі домовилися український та американський лідери. Коли саме Україна матиме ліцензії та зможе розпочати виробництво — наразі невідомо.

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Також Новини.LIVE з посиланням голову держави писав, що ракети для систем Patriot дефіцитні. До України їх поставляють невеликими партіями. Зеленський зазначав, що українці хочуть налагодити власне виробництво, але для цього потрібні американські ліцензії.