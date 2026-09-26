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Главная Новости дня В новом пакете помощи от США нет ракет для Patriot

В новом пакете помощи от США нет ракет для Patriot

Ua ru
26 сентября 2026 00:47
США не включили ракеты для системы Patriot в новый пакет помощи Украине
Пусковая установка с состава зенитно-ракетного комплекса Patriot PAC-3MSE. Фото: US Army

Администрация президента США Дональда Трампа выделит на поддержку Украины 400 миллионов долларов, однако в новый пакет военной помощи не вошли ракеты для противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Они необходимы Украине для отражения российских ракетных и дроновых ударов.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает Новини.LIVE.

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Какую помощь окажут США Украине

В конце прошлого года Конгресс США принял решение о предоставлении Украине помощи на сумму 400 миллионов долларов. По состоянию на начало текущей недели 307 миллионов долларов уже законтрактировали, а еще 93 миллиона долларов должны оформить до 30 сентября.

Первые поставки военной помощи начались в сентябре. Украинцы получат наступательное оборудование и запчасти для бронетехники. Поставки должны продолжаться до октября 2029 года.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал, что США передадут Украине лицензии на производство ракет Patriot. Об этом во время встречи договорились украинский и американский лидеры. Когда именно Украина получит лицензии и сможет начать производство — на данный момент неизвестно.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу государства писал, что ракеты для систем Patriot являются дефицитными. В Украину их поставляют небольшими партиями. Зеленский отмечал, что украинцы хотят наладить собственное производство, но для этого нужны американские лицензии.

США военная помощь ПВО ракеты война в Украине Patriot
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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