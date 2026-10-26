Установка ПВО Patriot. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Кризис с боеприпасами для системы ПВО возник из-за расточительства на Ближнем Востоке, где на один беспилотник американские войска тратили целые пакеты ракет. Юрий Игнат заявил, что этих запасов Украине хватило бы на годы с нынешними навыками бойцов, ведь ВСУ научились действовать экономно, уничтожая врага из засад с помощью "блуждающих" Patriot.

Об этом Юрий Игнат рассказал в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА", сообщает Новини.LIVE.

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США тратили на сбивание дрона по несколько ракет Patriot

По оценке Юрия Игната, ситуация с обеспечением могла бы быть кардинально иной. Того количества перехватчиков для систем Patriot, которое иностранные военные уже успели израсходовать, хватило бы для покрытия потребностей украинского фронта на несколько лет вперед.

Основной причиной такого стремительного истощения мировых запасов стало отсутствие реальной боевой практики у операторов. В отличие от украинских расчетов, которые научились действовать максимально экономно и тратить одну ракету на один успешный сбитый ракетный снаряд, за рубежом фиксировались случаи одновременного запуска до восьми противоракет по одной цели.

"Поэтому мы и сейчас оказались в том кризисе, в котором находимся, ведь того, что было израсходовано на Ближнем Востоке, нам хватило бы ещё на несколько лет боевой работы системами Patriot", — резюмировал пресс-секретарь.

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Колоссальные перерасходы ракет напрямую связаны с техническими настройками самого американского комплекса. Система противовоздушной обороны способна работать в трёх режимах. То есть она может отрабатывать цели в ручном, полуавтоматическом и автоматическом режимах.

Именно последний режим ведения огня без надлежащего контроля со стороны опытного экипажа может автоматически привести к запуску критически большого количества боеприпасов за считанные секунды.

Представитель Военно-воздушных сил пояснил, что именно такой сценарий и разворачивался на Ближнем Востоке.

"Из-за отсутствия такого опыта они могли по одному Shahed или одной баллистической ракете выпустить сразу весь пакет противоракет из пусковой установки", — подчеркнул офицер.

ВСУ научились экономно использовать систему Patriot

За время полномасштабного вторжения Вооруженные силы Украины смогли не только оптимизировать расход дорогостоящих перехватчиков, но и полностью переписали тактику применения этого оружия.

Юрий Игнат пояснил, что традиционно армия США развертывает «Пэтриот» исключительно в качестве стационарного щита, размещая комплексы на военных базах или аэродромах для их прикрытия. Украинские же защитники превратили габаритную систему в мобильный инструмент для внезапных атак.

В частности, украинские зенитчики иногда действуют в формате «блуждающего» комплекса: укрываются в засаде, неожиданно сбивают сразу пять вражеских самолетов, после чего абсолютно невредимыми покидают позицию и меняют местоположение.

Новини.LIVE сообщали, что Украина сталкивается с острым дефицитом ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot на фоне подготовки России к увеличению числа баллистических ударов. По словам президента Владимира Зеленского, США сократили поставки перехватчиков PAC-2 и PAC-3, перенаправив основные объемы на Ближний Восток. В настоящее время Киев закупает ракеты в рамках программы PURL при финансовой поддержке европейских партнеров, собирая их поштучно из разных стран для защиты энергетической и критической инфраструктуры, однако любая передача со складов ЕС требует согласования с Вашингтоном.

Хотя администрация Дональда Трампа выделила новый пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, ракеты для систем Patriot в него в сентябре так и не вошли.

В то же время стороны рассматривают долгосрочные решения для преодоления нехватки боеприпасов. Президент США Дональд Трамп во время последней встречи с Владимиром Зеленским в сентябре окончательно согласовал передачу Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Со своей стороны Польша предложила развернуть соответствующие производственные мощности на своей территории, считая такой вариант более безопасным, чем размещение завода в Украине в условиях постоянных обстрелов.