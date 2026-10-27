Военнослужащий ВСУ в мобильно-огневой группе. Фото: Генштаб ВСУ

С 18:00 26 октября и в течение всей ночи 27 октября Россия провела масштабную воздушную атаку. Главной целью вражеских ударов на этот раз стал Киев. Для прорыва обороны россияне применили баллистические ракеты комплексов "Искандер-М" и С-400, а также сразу 280 дронов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

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Что известно о результатах работы ПВО 27 октября

Отбиванием этого воздушного нападения занимались мобильные огневые группы, подразделения зенитных ракетных войск, авиация, а также специалисты по радиоэлектронной борьбе и беспилотным системам.

По предварительным данным, Силы обороны успешно сбили или подавили 257 российских целей. Защитникам удалось нейтрализовать две баллистические ракеты и 255 вражеских беспилотников, среди которых 56 были реактивными. Военные отмечают, что несколько ударных дронов все еще находятся в воздушном пространстве Украины, поэтому боевые действия продолжаются.

Статистика работы ПВО 27 октября. Фото: Воздушные силы ВСУ

Балистические ракеты россияне запускали из Брянской области, тогда как дроны летели из Орла, Миллерово, Курска, Шаталово, Приморско-Ахтарска, а также из временно оккупированных Донецка и крымского Гвардейского. Несмотря на чрезвычайно высокую результативность защитников, полностью избежать последствий не удалось.

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Средства воздушного нападения поразили 25 объектов. Кроме того, в 16 местах зафиксировано падение обломков от сбитых российских целей.

Новини.LIVE сообщали, что Украина испытывает острый дефицит ракет для противовоздушной обороны из-за чрезмерных расходов боеприпасов армией США на Ближнем Востоке, где для сбивания одного дрона выпускали целые залпы перехватчиков. Как отметил Юрий Игнат, украинским силам такого количества хватило бы на годы, ведь ВСУ научились воевать в условиях жесткого лимита и успешно уничтожают цели из засад с помощью маневренных установок Patriot.

В то же время Киев готов прекратить удары по российской энергетике, но только на условиях взаимности. Владимир Зеленский озвучил Дональду Трампу компромисс. Если Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина не наносила ответные удары по энергообъектам РФ, то США обязаны передать Киеву достаточное количество противоракет для надёжной защиты собственных подстанций и электростанций. Без надлежащей ПВО страна не останется беззащитной мишенью перед атаками врага.