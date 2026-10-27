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У Дніпрі російський удар пошкодив стадіон та школу

Ua ru
27 жовтня 2026 17:10
Дніпро зазнав атаки РФ: пошкоджено стадіон одного з ліцеїв
Пошкоджений шкільний стадіон в Дніпрі. Фото: Дніпропетровська ОВА

У вівторок, 27 жовтня, російські війська атакували Дніпро, внаслідок чого зазнав пошкоджень стадіон одного з міських ліцеїв. У будівлі навчального закладу також понівечені вікна, однак, за попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих, хоча загроза для жителів міста ще зберігалася.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

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Александр Ганжа
Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Фото: Дніпропетровська ОВА

Наслідки російської атаки на Дніпро

За інформацією очільника ОВА, внаслідок російського удару пошкоджено спортивну інфраструктуру одного з ліцеїв Дніпра.

Як мінімум, пошкоджено бігову доріжку стадіону, на якій залишилися сліди від удару. На штучному покритті також були пошкодження. Територію спортивного майданчика відразу затягнуло димом.

За словами глави ОВА, у приміщенні навчального закладу понівечені вікна.

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"Попередньо, люди не постраждали", — повідомив Ганжа.

Очільник Дніпропетровської ОВА також попередив, що загроза для міста зберігається, та закликав мешканців перебувати в безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що внаслідок російської атаки на Чернігівщину постраждали шестеро людей. У Корюківському районі травмовано чотирьох людей, серед яких 12-річна дитина, а у Новгород-Сіверському — ще двох. Через удари спалахнули житлові будинки, господарські споруди та приватний будинок.

Також Новини.LIVE писав, що в ніч проти 27 жовтня Росія випустила по Україні понад 280 безпілотників і 16 балістичних ракет. Володимир Зеленський заявив, що основними цілями РФ стали енергетика, логістика та міська інфраструктура.

Дніпро обстріли стадіони війна в Україні Дніпропетровська ОВА
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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