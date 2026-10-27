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В Днепре российский удар повредил стадион и школу

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27 октября 2026 17:10
Днепр подвергся нападению со стороны РФ: поврежден стадион одного из лицеев
Поврежденный школьный стадион в Днепре. Фото: Днепропетровская ОГА

Во вторник, 27 октября, российские войска атаковали Днепр, в результате чего получил повреждения стадион одного из городских лицеев. В здании учебного заведения также повреждены окна, однако, по предварительной информации, обошлось без пострадавших, хотя угроза для жителей города еще сохранялась.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на главу Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжу.

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Александр Ганжа
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Фото: Днепропетровская ОВА

Последствия российской атаки на Днепр

По информации главы ОВА, в результате российского удара повреждена спортивная инфраструктура одного из лицеев Днепра.

Как минимум, повреждена беговая дорожка стадиона, на которой остались следы от удара. На искусственном покрытии также были повреждения. Территорию спортивной площадки сразу затянуло дымом.

По словам главы ОВА, в помещении учебного заведения повреждены окна.

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"Предварительно, люди не пострадали", — сообщил Ганжа.

Глава Днепропетровской ОВА также предупредил, что угроза для города сохраняется, и призвал жителей находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в результате российской атаки на Черниговскую область пострадали шесть человек. В Корюковском районе травмированы четыре человека, среди которых 12-летний ребенок, а в Новгород-Северском — еще двое. Из-за ударов загорелись жилые дома, хозяйственные постройки и частный дом.

Также Новини.LIVE писал, что в ночь на 27 октября Россия выпустила по Украине более 280 беспилотников и 16 баллистических ракет. Владимир Зеленский заявил, что основными целями РФ стали энергетика, логистика и городская инфраструктура.

Днепр обстрелы стадионы война в Украине Днепропетровская ОВА
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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