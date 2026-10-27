Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Ввечері 26 жовтня та в ніч проти 27 жовтня Росія вкотре атакувала Україну понад 280 безпілотниками та 16 балістичними ракетами. Унаслідок удару по кампусу університету в Києві кількість постраждалих зросла до 12. РФ посилює атаки на енергетику та логістику держави.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Новини.LIVE.

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Зеленський про наслідки масованої атаки РФ 27 жовтня

Президент Зеленський заявив, що РФ масштабно атакувала Україну в ніч проти 27 жовтня. За його словами, наразі 12 постраждалих в столиці, серед них — студенти та співробітники університету. Ба більше, після цього Росія завдавала повторного удару, в момент поки екстрені служби допомагали людям.

"Загалом за цю ніч було 16 балістичних ракет. Ще більш ніж 280 дронів. На жаль, є жертви, є влучання у Києві, зокрема по Південному мосту", — проінформував він.

За його словами, зараз відбувається серйозна російська ескалація по українській логістиці. Зафіксовано удари по Київщині, Вінниччині, Запоріжжю, Дніпровщині, Харківщині, Одещині, Чернігівщині, Сумщині, Донеччині, Херсонщині та Чернівецькій області.

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"Майже всюди російські мішені – це енергетика, логістика та звичайна міська інфраструктура", — зазначив український лідер.

Зеленський закликав партнерів прискорити військову допомогу

Володимир Зеленський проінформував, що "штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів" допомагають РФ досягати її терористичних цілей.

"Кожна така затримка – це нове російське влучання в той чи інший об’єкт. На жаль, щодня відбуваються удари. Росія постійно робить нові ескалаційні кроки. Потрібен тиск на Росію і реальна підтримка для України, щоб ситуація змінилась", — емоційно висловився глава держави.

Він подякував всім, хто допомагає Україні, підтримує її захист та розуміє цінність вчасного надходження пакетів допомоги.

"Треба наближати мир і рятувати життя. Дякую всім, хто з Україною!", — написав президент.

Ми писали, що глава держави Володимир Зеленський інформував, що США затримує погодження постачання ракет для Patriot і NASAMS для України. За його словами, українська сторона вже майже місяць очікує відповіді від Гегсета.

Новини.LIVE інформували, що Зеленський назвав три умови припинення атак України по НПЗ РФ. Серед них: повне енергетичне перемир'я, використання Starlink на російській території та додаткові ракети Patriot.