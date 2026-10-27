Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия в очередной раз нанесла удар по Украине, задействовав более 280 беспилотников и 16 баллистических ракет. В результате удара по кампусу университета в Киеве число пострадавших возросло до 12. РФ усиливает атаки на энергетику и логистику страны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Зеленский о последствиях массированной атаки РФ 27 октября

Президент Зеленский заявил, что РФ массированно атаковала Украину в ночь на 27 октября. По его словам, на данный момент в столице 12 пострадавших, среди них — студенты и сотрудники университета. Более того, после этого Россия нанесла повторный удар, в то время как экстренные службы оказывали помощь людям.

"Всего за эту ночь было 16 баллистических ракет. Еще более 280 дронов. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту", — сообщил он.

По его словам, сейчас происходит серьёзная эскалация со стороны России в отношении украинской логистики. Зафиксированы удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям.

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"Почти везде российские цели — это энергетика, логистика и обычная городская инфраструктура", — отметил украинский лидер.

Зеленский призвал партнеров ускорить оказание военной помощи

Владимир Зеленский сообщил, что "искусственные и длительные задержки в поставках комплектов перехватчиков" помогают РФ достигать своих террористических целей.

"Каждая такая задержка — это новый российский удар по тому или иному объекту. К сожалению, удары происходят ежедневно. Россия постоянно предпринимает новые шаги по эскалации конфликта. Необходимо оказать давление на Россию и оказать реальную поддержку Украине, чтобы ситуация изменилась", — эмоционально заявил глава государства.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине, поддерживает её оборону и понимает важность своевременного поступления гуманитарных грузов.

"Нужно приближать мир и спасать жизни. Спасибо всем, кто с Украиной!", — написал президент.

Мы писали, что глава государства Владимир Зеленский сообщил, что США задерживают согласование поставок ракет для систем Patriot и NASAMS в Украину. По его словам, украинская сторона уже почти месяц ожидает ответа от Хегсета.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский назвал три условия прекращения атак Украины на НПЗ РФ. Среди них: полное энергетическое перемирие, использование Starlink на российской территории и дополнительные ракеты Patriot.