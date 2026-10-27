Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский: РФ усиливает атаки на энергетику и логистику Украины

Зеленский: РФ усиливает атаки на энергетику и логистику Украины

Ua ru
27 октября 2026 11:19
Россия усиливает атаки на энергетику и логистику Украины — Зеленский facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Вечером 26 октября и в ночь на 27 октября Россия в очередной раз нанесла удар по Украине, задействовав более 280 беспилотников и 16 баллистических ракет. В результате удара по кампусу университета в Киеве число пострадавших возросло до 12. РФ усиливает атаки на энергетику и логистику страны.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

Реклама

Зеленский о последствиях массированной атаки РФ 27 октября

Президент Зеленский заявил, что РФ массированно атаковала Украину в ночь на 27 октября. По его словам, на данный момент в столице 12 пострадавших, среди них — студенты и сотрудники университета. Более того, после этого Россия нанесла повторный удар, в то время как экстренные службы оказывали помощь людям.

"Всего за эту ночь было 16 баллистических ракет. Еще более 280 дронов. К сожалению, есть жертвы, есть попадания в Киеве, в частности по Южному мосту", — сообщил он.

По его словам, сейчас происходит серьёзная эскалация со стороны России в отношении украинской логистики. Зафиксированы удары по Киевской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Черниговской, Сумской, Донецкой, Херсонской и Черновицкой областям.

Читайте также:

"Почти везде российские цели — это энергетика, логистика и обычная городская инфраструктура", — отметил украинский лидер.

Зеленский призвал партнеров ускорить оказание военной помощи

Владимир Зеленский сообщил, что "искусственные и длительные задержки в поставках комплектов перехватчиков" помогают РФ достигать своих террористических целей.

"Каждая такая задержка — это новый российский удар по тому или иному объекту. К сожалению, удары происходят ежедневно. Россия постоянно предпринимает новые шаги по эскалации конфликта. Необходимо оказать давление на Россию и оказать реальную поддержку Украине, чтобы ситуация изменилась", — эмоционально заявил глава государства.

Он поблагодарил всех, кто помогает Украине, поддерживает её оборону и понимает важность своевременного поступления гуманитарных грузов.

"Нужно приближать мир и спасать жизни. Спасибо всем, кто с Украиной!", — написал президент.

Мы писали, что глава государства Владимир Зеленский сообщил, что США задерживают согласование поставок ракет для систем Patriot и NASAMS в Украину. По его словам, украинская сторона уже почти месяц ожидает ответа от Хегсета.

Новини.LIVE сообщали, что Зеленский назвал три условия прекращения атак Украины на НПЗ РФ. Среди них: полное энергетическое перемирие, использование Starlink на российской территории и дополнительные ракеты Patriot.

Владимир Зеленский США Киев ПВО война в Украине балистическая атака
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации