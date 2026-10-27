Працівник ДСНС ліквідовує займання. Фото: ДСНС Чернігівщини

В ніч проти 27 жовтня, Росія вкотре атакувала Чернігівщину. Відомо про шестеро постраждалих, серед них 12-річна дитина. У декількох районах виникли пожежі в будинках, господарських спорудах і на території приватного домоволодіння.

Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій, передає Новини.LIVE.

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Наслідки ударів по Чернігівщині 27 жовтня

Повідомляється, що внаслідок атаки Росії на Чернігівську область, у Корюківському районі спричинено пожежу в житлових будинках і господарських спорудах. На жаль, через ці удари постраждали четверо людей, серед них 12-річна дитина.

Ще двоє людей постраждали в Новгород-Сіверському районі. Там після російського обстрілу загорілася територія приватного домоволодіння.

Наразі рятувальникам ДСНС вдалось ліквідували всі пожежі.

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Ліквідація займання. Фото: ДСНС Чернігівщини

Ми писали, що в ніч проти 26 жовтня Чернігівщина була атакована Росією. Внаслідок чергового обстрілу травмувалися двоє людей — чоловік і жінка. Також виникли пожежі в ангарі приватного підприємства та будівлі зерносховища.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення ударів та російську ескалацію. За його словами, "штучні й тривалі затримки в постачанні пакетів перехоплювачів" не допомагають державі в протистоянні з РФ.