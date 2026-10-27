Сотрудник ГСЧС тушит возгорание. Фото: ГСЧС Черниговской области

В ночь на 27 октября Россия в очередной раз нанесла удар по Черниговской области. Известно о шести пострадавших, среди них — 12-летний ребенок. В нескольких районах возникли пожары в домах, хозяйственных постройках и на территории частных домовладений.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия ударов по Черниговской области 27 октября

Сообщается, что в результате атаки России на Черниговскую область в Корюковском районе возник пожар в жилых домах и хозяйственных постройках. К сожалению, в результате этих ударов пострадали четверо человек, среди них 12-летний ребенок.

Еще два человека пострадали в Новгород-Северском районе. Там после российского обстрела загорелась территория частного домовладения.

На данный момент спасателям ГСЧС удалось ликвидировать все пожары.

Читайте также:

Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС Черниговской области

Ликвидация возгорания. Фото: ГСЧС Черниговской области

Мы писали, что в ночь на 26 октября Черниговская область подверглась нападению со стороны России. В результате очередного обстрела пострадали два человека — мужчина и женщина. Также возникли пожары в ангаре частного предприятия и здании зернохранилища.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении ударов и российской эскалации. По его словам, "искусственные и длительные задержки в поставках комплектов перехватчиков" не помогают государству в противостоянии с РФ.